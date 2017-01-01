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Cinayet zanlısı muhtara müebbet hapis istemi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 10:35

ADANA (AA) - Adana'da bir kişiyi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan muhtar hakkında müebbet, suçu üstlenmeye çalıştığı iddia edilen kardeşi için de 2 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde 31 Mart’ta, 23 yaşındaki Murat Aygün'ü otomobilin içinden açtığı ateşle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan muhtar Metin Gündüz (41) ile olay sonrası tutuklanıp ara kararla tahliye edilen kardeşi Nezir Gündüz (22) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, muhtar Gündüz hakkında "Kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" kardeşi hakkında da "suçu üstlenme" suçlarından iddianame hazırladı. Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi.

Savcı, muhtar Gündüz'ün müebbet ve ayrıca 3 yıl, kardeşi Nezir'in ise suçu üstlenmeye çalıştığı gerekçesiyle 2 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

Metin Gündüz'ün aynı mahallede oturan Şeyhmus Aygün ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen iddianamede, cinayet anı şöyle anlatıldı:

"Şeyhmus Aygün, kardeşi Murat ve babaları Zennur ile inşaata kamyonetle malzeme taşımaya gittikleri sırada önleri muhtar Metin Gündüz’ün kullandığı araçla kesildi. Taraflar araçların camlarını açıp tartışmaya başladı. Metin Gündüz'ün el kol hareketi yapması üzerine Murat Aygün araçtan inerek, Gündüz'ün aracına doğru gitti. Bu sırada Murat Gündüz, aracın kapısını tamamen açarak Murat Aygün'e 2-3 el ateş edip kaçtı. Karın bölgesinden yaralanan Aygün kaldırıldığı hastanede öldü."

İddianamede, olaydan sonra Metin Gündüz'ün kardeşi Nezir Gündüz'ün olaya katılmadığı halde suçu üstlenmeye çalıştığı da belirtilerek, "Muhtemelen toplumsal gelenek ve aile anlayışından hareketle kendisinden 20 yaş büyük olan ağabeyini koruma duygusu ve amacıyla hareket ederek suç aleti tabanca ile birlikte Cinayet Büro Amirliğine giderek Murat Aygün'ü kendisinin öldürdüğünü söyleyerek teslim olarak suçu üstlendiği anlaşılmıştır." denildi.

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