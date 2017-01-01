KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski HDP İl Başkanı ve oğlunun da bulunduğu 4 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında eski HDP İl Başkanı İ.T. ve oğlu H.T. ile A.T. ve R.G'nin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunduklarını tespit etti.
Gözaltına alınan zanlılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.