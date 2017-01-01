Adana'daki silahlı saldırı

ADANA (AA) - Adana'da büfe işletmecisinin silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.
Merkez Seyhan ilçesinde büfe işleten Seydi Özacar'ın (46) öldürülmesinin ardından firari zanlı S.K'nin (26) gözaltına alınan annesi H.K. (46), halası M.Ö. (44), eniştesi V.Ö. (39), kuzeni Z.D. (32) ile arkadaşları E.A. (32) ve Y.S'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K. (46) ve Y.S. (26) tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Polis, firari S.K. ve halası G.A'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'nda büfe işleten Seydi Özacar (46), 12 Mayıs'ta uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.