Kocaeli'de 34 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 34 kilo 500 gram eroin ele geçirilen operasyonda gözaltına alınanlardan İran uyruklu 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İran'dan kaçak yollarla ülkeye sokulan uyuşturucunun Kocaeli üzerinden İstanbul'a sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
D-100 karayolu İstanbul istikameti İzmit-Bursa yol ayrımında durdurulan otomobilde, narkotik dedektör köpeği "Stark" ile yapılan aramada, aracın bagaj kısmına 32 paket halinde zulalanmış 34 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltın alınan İran uyruklu 1'i kadın 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 2'si tutuklandı, kadın şüpheli ise kefaletle serbest bırakıldı.