Doğu Anadolu'da sıcaklık artıyor

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinde yağmurlu geçmesi öngörülüyor.

Sıcaklığın 1 ila 3 derece artması beklenen bölgede, rüzgarın güneybatıdan hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da sıfır, Erzurum ve Kars'ta 1, Ağrı'da 4, Erzincan'da 5, Tunceli'de 8 ve Iğdır'da 11 derece olarak ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 25, Tunceli'de 24, Erzincan'da 22, Ağrı'da 19, Kars'ta 18 ve Erzurum ve Ardahan'da 17 derece olacağı değerlendiriliyor.