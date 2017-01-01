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Ankara'daki belediyelere "ByLock" operasyonu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:18

SİVAS (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandığı tespit edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri çalışanlarına yönelik operasyonda, Sivas'ta bir kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) çalışanı T.K, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Soruşturma kapsamında daha önce açığa alındığı öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara'ya gönderilecek.

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