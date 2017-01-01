Gaziantep'te sarımsak hasadı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde sarımsak hasadına başlandı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, hasat yapılan arazileri gezdi, üreticilerle bir araya geldi.

İlçede yaklaşık 40 bin dönüm alanda üretimi yapılan sarımsaktan bu sene 80 bin ton verim beklediklerini belirten Doğan, tarladan ürünün kilogramının 4-4,5 liraya alıcı bulduğunu belirtti.

Kastamonu, İstanbul, Ankara ve Mersin başta olmak üzere ülkenin her il ve ilçesine sarımsak sattıklarını anlatan Doğan, "Ayrıca ihracat yapan tüccarlar da Araban'a sarımsak almak için geliyor. Böylece aracılar vasıtasıyla sarımsağımız yurt dışına da gidiyor." diye konuştu.

Üreticiler Şıh Mehmet Bilekçi ve Cumali İlik de kaliteli sarımsak ürettiklerini, buna bağlı olarak her yıl kazançlarının da arttığını kaydetti.