Yabancı öğrencilerin KTÜ'ye ilgisi arttı

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TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, "Dünyanın değişik ülkelerinden yüzlerce öğrencinin akademik terbiye ve bilgi alarak insanlığa hizmet etmeleri için uğraş veren bir kurumuz." dedi.

Prof. Dr. Süleyman Baykal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl KTÜ'nün kuruluşunun 62. yılını kutladıklarını belirterek, başta Mustafa Reşit Tarakçıoğlu olmak üzere, üniversitenin kuruluşunda emeği geçen ve gelişmesine katkı sağlayan herkese minnetlerini sundu.

KTÜ'nün, 62 yıl önce Türkiye'nin bilim, kültür ve kalkınma hamlesine katkı vermek üzere kurulduğunu, 54 yıldır eğitim vererek ve bilim üreterek Türkiye Cumhuriyeti'ne ve insanlığa parlak beyinler kazandırdığını vurgulayan Baykal, "Üniversitemiz bünyesinde 17 fakülte, 7 enstitü, 1 konservatuvar, 4 yüksekokul ve 12 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Bu birimlerde 2 bin 395 akademisyen, 2 bin 32 idari personel çalışmaktadır." diye konuştu.

Baykal, 201 bin 354 mezun veren köklü ve büyük bir kurum olan KTÜ'de 57 bin 108 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade ederek, KTÜ'nün, bilimin evrenselliğini özümsemiş nitelikli ve tecrübeli bir kurum olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Baykal, KTÜ'nün yabancı uyruklu öğrenciler için çekim merkezi haline gelmesinin, toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı, küresel ölçekte rekabetçi yüksek öğretim sistemine ulaşılmasına katkı sağladığını anlattı.

KTÜ'nün, bilimin karşılıklı etkileşim ve değişim yoluyla vücut bulacağını da bilen tecrübeli bir kurum olduğuna işaret eden Baykal, şunları söyledi:

"Bu nedenle uluslararası camiada saygınlığın yolunun uluslararası akademik personel ve öğrenci payında geçmekte olduğunun farkındadır. Dünyanın değişik ülkelerinden yüzlerce öğrencinin akademik terbiye ve bilgi alarak insanlığa hizmet etmeleri için uğraş veren bir kurumuz. Türkiye burslusu olarak KTÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) üzerinden üniversitemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenci sayımız bin 346'dır."

Baykal, bu öğrencilerin faaliyete soktukları KTÜ-TÖMER iş birliği ile başarılı bir şekilde Tükçe eğitimi aldıktan sonra akademik eğitimlerine başladıklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"2013 yılında 654 yabancı uyruklu aday öğrenci ile başlattığımız KTÜ YÖS'e, 2017 yılında toplam 2 bin 423 aday öğrenci başvuru yaptı. Bu öğrenciler, yurt içinde ve yurt dışında belirlediğimiz merkezlerde yapılan sınava girdi. Bu tablo önümüzdeki eğitim öğretim sezonunda yabancı uyruklu öğrenci sayımızın daha yukarılara çıkacağının açık işaretidir. Bu durum, üniversitemizin yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da tercih edilen bir kurum olduğunu göstermektedir. Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, üniversitemizin tercih edilirliği uluslararası öğrenci sayısı açısından üniversitemizi tüm üniversiteler arasında 18. sıraya yükseltmiştir. Yabancı uyruklu öğrenci sayılarının artırılmasının ülkemizin 2023 vizyonu kapsamında bölgesel gelişme ulusal stratejisi hedeflerinden biridir."



