Balkondan düşen Alman turist hayatını kaybetti

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldığı otelin 5. katındaki dairesinin balkonundan düşen Alman turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Alman turist Harald Stockinger (47), otel odasının 5. katındaki balkondan henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.
Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Alman turist, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alman turist Stockinger'in cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.