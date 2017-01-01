Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla bir avukat gözaltına alındı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, avukat M.S.Ü. hakkında teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.
Çalışmanın sonuçlanması üzerine avukat M.S.Ü. Konyaaltı ilçesinde gözaltına alındı.
Antalya Barosu avukatlarından olduğu belirlenen M.S.Ü'nün örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edildi.
Bank Asyada parasal faaliyetleri de bulunduğu tespit edilen zanlı, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.