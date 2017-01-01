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Erzurum'da FETÖ/PDY operasyonu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:57

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı yürütün Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda FETÖ/PDY mensuplarını yakalamak için kentteki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında örgütün sözde "Atatürk Üniversitesi'nden sorumlu imamı" olan kişinin de yer aldığı 8 zanlı gözaltına alındı.

Bu kişilerden örgütsel dokümanlar ile delil niteliği taşıdığı belirtilen bazı materyaller ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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