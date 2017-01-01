Erzurum'da FETÖ/PDY operasyonu

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı yürütün Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda FETÖ/PDY mensuplarını yakalamak için kentteki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında örgütün sözde "Atatürk Üniversitesi'nden sorumlu imamı" olan kişinin de yer aldığı 8 zanlı gözaltına alındı.
Bu kişilerden örgütsel dokümanlar ile delil niteliği taşıdığı belirtilen bazı materyaller ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.