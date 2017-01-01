FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına yönelik operasyon

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TEKİRDAĞ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto" yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilenlerden 9'u daha tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin TSK'daki "kripto" yapılanmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ile Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin çalışmaları sonucu gözaltına alınan 89 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 57'si adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı, 48'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 100'e ulaştı.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, KKTC ve Tekirdağ, Ağrı, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Konya, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van'ı da kapsayan illerde örgütün "asker abisi" olduğu iddia edilen 12 sivilden talimat aldığı öne sürülen 2'si askeri okul öğrencisi 108'i muvazzaf askeri personel olmak üzere 110 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, eş zamanlı yapılan operasyonlarda 89 kişi yakalanmıştı.

Böylece bu kapsamdaki soruşturmalarda 228 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 100 zanlı tutuklandı. 93 şüpheli adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli savcılık kararıyla serbest bırakıldı. 6 zanlının başka illerdeki soruşturma kapsamında FETÖ'den tutuklandığı tespit edildi. 26 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.