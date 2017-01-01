ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına yönelik operasyon

25 Mayıs 2017 Perşembe, 12:10

TEKİRDAĞ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto" yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilenlerden 9'u daha tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin TSK'daki "kripto" yapılanmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ile Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin çalışmaları sonucu gözaltına alınan 89 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 57'si adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı, 48'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 100'e ulaştı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, KKTC ve Tekirdağ, Ağrı, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Konya, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van'ı da kapsayan illerde örgütün "asker abisi" olduğu iddia edilen 12 sivilden talimat aldığı öne sürülen 2'si askeri okul öğrencisi 108'i muvazzaf askeri personel olmak üzere 110 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, eş zamanlı yapılan operasyonlarda 89 kişi yakalanmıştı.

Böylece bu kapsamdaki soruşturmalarda 228 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 100 zanlı tutuklandı. 93 şüpheli adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli savcılık kararıyla serbest bırakıldı. 6 zanlının başka illerdeki soruşturma kapsamında FETÖ'den tutuklandığı tespit edildi. 26 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İLGİLİ HABERLER
Kaynak yönetimi hizmet grubu destek çözüm ortakları toplantısı yapıldı
YEREL

KAYNAK YÖNETİMİ HİZMET GRUBU DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI TOPLANTISI YAPILDI
Maden personeline afet bilinci eğitimi
YEREL

MADEN PERSONELİNE AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ
Özel insanlara özel mezuniyet
YEREL

ÖZEL İNSANLARA ÖZEL MEZUNİYET
Teski personeline meslek hastalıkları eğitimi
YEREL

TESKİ PERSONELİNE MESLEK HASTALIKLARI EĞİTİMİ
Çerkezköy'e sevgi izi bıraktılar
YEREL

ÇERKEZKÖY'E SEVGİ İZİ BIRAKTILAR
Oğlunun adını sınıfında yaşattı
YEREL

OĞLUNUN ADINI SINIFINDA YAŞATTI
Katma değerli ürün üretimine destek
YEREL

KATMA DEĞERLİ ÜRÜN ÜRETİMİNE DESTEK
SEKOMER araçları cumartesi günleri de hizmette
YEREL

SEKOMER ARAÇLARI CUMARTESİ GÜNLERİ DE HİZMETTE
SMA hastası çocuğun hayali gerçek oldu
YEREL

SMA HASTASI ÇOCUĞUN HAYALİ GERÇEK OLDU

4. Muhtarlar Çalıştayı gerçekleşti
YEREL

4. MUHTARLAR ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ
Tekirdağ'ın ilk halk plajı yaza hazırlanıyor
YEREL

TEKİRDAĞ'IN İLK HALK PLAJI YAZA HAZIRLANIYOR
Malkara'da tekvando kuşak sınavları yapıldı
YEREL

MALKARA'DA TEKVANDO KUŞAK SINAVLARI YAPILDI
Başkan Albayrak'tan Kaymakam Abban ve Başsavcı Ünal'a ziyaret
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK'TAN KAYMAKAM ABBAN VE BAŞSAVCI ÜNAL'A ZİYARET
Süleymanpaşa Belediyesi personeline 'Kamuda Etik' eğitimi
YEREL

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ PERSONELİNE 'KAMUDA ETİK' EĞİTİMİ
TESKİ'den Atlas Pasajı'nda yaşanan su baskını hakkında açıklama
YEREL

TESKİ'DEN ATLAS PASAJI'NDA YAŞANAN SU BASKINI HAKKINDA AÇIKLAMA
Alternatif Sahne etkinlikleri sürüyor
YEREL

ALTERNATİF SAHNE ETKİNLİKLERİ SÜRÜYOR
Mehmetçikten Kızılay'a kan bağışı
YEREL

MEHMETÇİKTEN KIZILAY'A KAN BAĞIŞI
Mehmetçik'ten Türk Kızılayı'na kan bağışı
YEREL

MEHMETÇİK'TEN TÜRK KIZILAYI'NA KAN BAĞIŞI
EN ÇOK OKUNANLAR
Aşk hayatı hızlı olan ünlü kadınların birliktelik yaşadığı isimler
FİSKOS

ÇAĞLA, GÖNLÜNÜ ÜNLÜ ŞARKICIYA KAPTIRDI

 1
  • 2 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 3 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
  • 4 Eğer şeffaf poşetlere ispirto doldurursanız...