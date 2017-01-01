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Sivas merkezli FETÖ/PDY operasyonu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 12:11

SİVAS (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan iki uzman çavuş, Yozgat ve Elazığ'da gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan ve Yozgat'ta görev yapan uzman çavuş Y.E. ile Elazığ'da görevli M.D, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kente getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

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