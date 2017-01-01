Hesabı fazla bulan müşteri, emekli polisi öldürdü

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KONYA (AA) - Konya'da bir derneğe ait lokalde hesabı fazla bulan müşteri, iş yeri çalışanı emekli polis memurunu bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi'ndeki İnşaat Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ait lokalde çalışan emekli polis memuru Hidayettin Kalaycı (55) ile hesaba itiraz eden müşteri Erhan T. (57) arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Kalaycı kalbinden bıçaklandı.

Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kalaycı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İş yeri çalışanları tarafından etkisiz hale getirilerek bir odaya kilitlenen Erhan T, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, gazetecilerin "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Ben kimi öldürmüşüm?" diye yanıt verdi.

Alkollü olduğu tespit edilen zanlı, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.