ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Suriye'deki iç savaş

25 Mayıs 2017 Perşembe, 12:19

KİLİS (AA) - Suriye'nin Halep kentine bağlı Bab ilçesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan kişi, Kilis'te tedavi altına alındı.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmaların ardından önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Olayda yaralanan bir Suriyeli, yakınları tarafından Türkiye sınırına getirildi.

112 Acil Servis ekipleri tarafından sınırdan alınan yaralı, ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İLGİLİ HABERLER
İrrita Tiyatro Topluluğu Türkiye 3'üncüsü oldu
YEREL

İRRİTA TİYATRO TOPLULUĞU TÜRKİYE 3'ÜNCÜSÜ OLDU
Kilis'te 4 ayda 813 adet konut satıldı
YEREL

KİLİS'TE 4 AYDA 813 ADET KONUT SATILDI
Pakistanlı sivil toplum örgütü 12 ton kapasiteli fırın kurdu
YEREL

PAKİSTANLI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ 12 TON KAPASİTELİ FIRIN KURDU
Çobanbey'de Suriye görev gücü yetkileri bir araya geldi
YEREL

ÇOBANBEY'DE SURİYE GÖREV GÜCÜ YETKİLERİ BİR ARAYA GELDİ
Kilis'te uyuşturucu operasyonu
YEREL

KİLİS'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU
&quot;Yetim Dayanışma Günleri&quot; etkinliği
YEREL

"YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ" ETKİNLİĞİ
7 Aralık Üniversitesi mezunları Kilis'e öğretmen olarak atandı
YEREL

7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI KİLİS'E ÖĞRETMEN OLARAK ATANDI
Kilis'te MHP İl teşkilatı kahvaltıda buluştu
YEREL

KİLİS'TE MHP İL TEŞKİLATI KAHVALTIDA BULUŞTU
Sağlık Yaşam Merkezi Hizmete girdi
YEREL

SAĞLIK YAŞAM MERKEZİ HİZMETE GİRDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Aşk hayatı hızlı olan ünlü kadınların birliktelik yaşadığı isimler
FİSKOS

ÇAĞLA, GÖNLÜNÜ ÜNLÜ ŞARKICIYA KAPTIRDI

 1
  • 2 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 3 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
  • 4 Eğer şeffaf poşetlere ispirto doldurursanız...