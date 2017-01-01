Suriye'deki iç savaş

KİLİS (AA) - Suriye'nin Halep kentine bağlı Bab ilçesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan kişi, Kilis'te tedavi altına alındı.
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmaların ardından önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Olayda yaralanan bir Suriyeli, yakınları tarafından Türkiye sınırına getirildi.
112 Acil Servis ekipleri tarafından sınırdan alınan yaralı, ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.