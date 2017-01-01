Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEÜ) çalışan 3 araştırma görevlisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen ve daha sonra da tutuklanan örgütün sözde "BEÜ sorumlusu" Hüseyin Alpsoy'un ifadesi doğrultusunda inceleme başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Alpsoy'un, BEÜ çalışanları, H.İ.T, K.K. ve M.F.A'ya "sohbet verdiği ve beraber toplantılara katıldığı" yönünde ifade vermesi üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan araştırma görevlilerini gözaltına aldı.

Ev ve çalışma yerlerinde yapılan aramalarda bilgisayar ve çeşitli evraklarına el konulan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.