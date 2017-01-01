Çantası çalınan Suriyeli kadın gözyaşlarını tutamadı

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ADANA (AA) - Adana'da, içinde oğlu ve kendine ait pasaport, kimlikleri ve 4 bin 200 lirası bulunan çantası kapkaç yöntemiyle çalınan Suriyeli kadın gözyaşı döktü.

Alınan bilgiye göre, motosikletli 2 zanlı, İl Göç İdaresinden çıkan Suriyeli Mnar Hdad'in çantasını, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi Selahattin Çolak Bulvarı'nda "kapkaç" yöntemiyle çaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerine bilgi veren Hdad, çantasında, 9 yaşındaki oğlu ve kendisine ait Avustralya vizesi bulunan pasaportlar, kimlikler ve 4 bin 200 lirası olduğunu söyledi. Hdad, bir yıldır vize almak için uğraştığını ve 5 gün sonra uçağı olduğunu belirterek gözyaşlarını tutamadı.

Elinde çantasının omuz askısı kalan Hdad, vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Ekipler, kapkaç yaptıkları öne sürülen biri yaşı küçük 2 zanlıyı merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda yakalarken, çantanın bulunması için araştırma başlatıldı.















