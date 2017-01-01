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ANTALYA (AA) - Antalya'da Büyük İskender'in bile alamadığı Termessos Antik Kenti, yeniden ayağa kaldırılacak.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta Döşemealtı ilçesi sınırlarında yer alan Termessos Antik Kenti, dev sütunları, lahitleri ve tiyatrosuyla ziyaretçilerine başka bir dünyanın kapılarını açıyor.

Termessos'ta incelemelerde bulunan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, mezar anıtlarını gezdi. Beraberindeki yetkililerden antik kentin tarihi ve ziyaretçi sayısı hakkında bilgi alan Karaloğlu, Termessos'un yeniden ayağa kaldırılması için gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi.

En iyi korunmuş antik kentlerden Termesson'un daha iyi tanıtılması gerektiğine dikkati çeken Karaloğlu, ilk etapta bir bilim kurulunun oluşturulmasını istedi. Karaloğlu, bölgenin deniz, kum ve güneşin yanı sıra turizm açısından da büyük bir tarihsel zenginliği barındırdığını vurguladı.

Güllük Dağı'nın eteklerine kurulan ve sarp bir bölgede yer aldığı için antik çağdan sonra yağmaya uğramadığı değerlendirilen Termesos'u, Büyük İskender'in milattan önce 333'te kuşattığı ancak kentin güçlü savunması dolayısıyla burayı alamadığı biliniyor.



