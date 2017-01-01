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19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni

25 Mayıs 2017 Perşembe, 12:46

SAMSUN (AA) - 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan 549 öğrenci, törenle diplomalarını aldı.

Vali İbrahim Şahin, okulun futbol sahasında düzenlenen törende, mezun polisleri ve ailelerini tebrik etti.

Yorucu bir eğitimin ardından 217'i bayan olmak üzere 549 polisin mezun olduğunu bildiren Şahin, mezuniyetlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Terör örgütlerine asla prim verilmeyeceğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Bugün Samsun, şehit polisimizi yüreğine basıyor. Biz yine bin yavrumuzu ülke sathına yayıyoruz. Mücadeleniz kutlu olsun, sizi kutluyorum. Bugün veliler için çok değerli ve güzel bir gün. Yavrularınız artık polis oluyor. Bu ülkeyi koruyacak ve kurtaracaklar. Terör örgütlerine asla prim vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, hükümetimiz, sizler, bizler hep beraber el birliği ile bu ülkeye el uzatan terör örgütlerinin, arkasındaki süper güçler dahil hepsinin canına okuyacağız. Bu ülke, bu bayrak, bu vatan ilelebet bağımsız şekilde devam edecek."

Konuşmaların ardından öğrenciler yemin etti ve protokolü selamladı. Tören sonunda havaya kep fırlatan öğrenciler, mutluluklarını arkadaşları ve aileleriyle paylaştı.

Törene Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, Garnizon Komutanı Piyade Albay Sedat Bulut, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Cihan Alagöz ile davetliler katıldı.


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