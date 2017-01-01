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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İriş:

25 Mayıs 2017 Perşembe, 12:52

EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, "Elektrik üretiminde kömürün payının artırılması için yatırımlar yapılması, ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır." dedi.

İriş, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik yapılan çalışmaların artarak devam etmesi gerektiğini söyledi.

Elektrik üretiminde kömürün payının artırılması için yatırımlar yapılmasının, ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade eden İriş, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yerli kaynakların azami olarak kullanılması için çalışmalar başlattığını biliyoruz. Bu konuda yeni yöntemler geliştirilmektedir. Bu yöntemlerin en önemlisi, yerli kömür kaynaklarının elektrik üretiminde kullanılmasını sağlamaktır." diye konuştu.

İriş, Türkiye'de 15 milyar tonluk kömür rezervi olduğunun tespit edildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu rezervler yoğunluklu olarak Kahramanmaraş, Eskişehir, Afyon ve Trakya bölgelerindedir. Bu bölgelerde termik santral fizibilite çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar, sıkı bir disiplinle takip edilip hayata geçirildiğinde yılda 3 milyar 500 milyon dolar ülkemizin kazancı olacaktır.

Doğalgaza o kadar az para ödeyeceğiz. Kurulacak santrallerin ekonomik ömrünün 35 yıl olduğu düşünüldüğünde bu süre içerisinde ithalata 122 milyar dolar daha az ödeyeceğiz demektir. Yani bu kadarlık servet yurt içinde kalmış olacaktır. Ayrıca sadece Trakya’da 4 bin civarında insanımıza iş imkanı sağlanmış olacaktır."

Türkiye'de enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için adımlar atılması gerektiğini söyleyen İriş ,"Bu adımların başında, kömür rezervlerinin enerji üretimine açılması gelmektedir." dedi.

İriş, dünyada kömürden elektrik üretiminin yaygın olduğuna işaret ederek, "Dünyada elektrik üretiminde kömürün payına bakıldığında, Almanya’da yüzde 45, ABD’de yüzde 40, Çin ve Hindistan’da yüzde 75’ler civarındadır. Ülkemizde ise elektrik üretiminde yerli kömürün payı ancak yüzde 12 kadardır." ifadelerini kullandı.

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