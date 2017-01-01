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Tendürek Dağı'nda çatışma

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:01

AĞRI (AA) - Tendürek Dağı Geçidi'nde teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, bir asker şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün bir grup teröristin Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçesi arasındaki ulaşımı sağlayan Tendürek Dağı Geçidi'nin Gülizar köyü yakınında durdurdukları bazı araçları yakmasının ardından bölgede güvenlik güçlerince arama tarama faaliyeti başlatıldı.

Jandarma özel harekat timleri ile komandolar tarafından güvenlik korucularının da desteğiyle söz konusu bölgede başlatılan hava destekli operasyonda, bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre bir askeri personel şehit oldu, bazı güvenlik görevlileri yaralandı.

Bölgede, dün yol kesen teröristler, aralarında bir kamu kuruma ait araç ile tırın da yer aldığı bazı araçları ateşe verip kaçmıştı.

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