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ŞANLIURFA (AA) - Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı ve Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tevfik Sabuncu, "Oruç tutacak hastalarımızın kendilerini kötü hissettikleri anda parmak uçlarından kan şekerlerini ölçerek değerlendirmeleri gerekiyor, kan şekeri 70'in altına düştüğü an orucun sürdürülmemesi gerekiyor. Kan şekeri ölçmekle oruç bozulmaz, bunun iyi bilinmesi gerekiyor.'' dedi.

Prof. Dr. Sabuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlardan oruç ile ilgili çok sayıda soru geldiğini belirterek, insülin kullanan ileri derecede şeker hastalarının oruç tutmaması tavsiyesinde bulundu.

Ramazanın yaz aylarına denk geldiğini ve bu nedenle oruç tutacakların günde yaklaşık 17-18 saat aç ve susuz kalacağını anlatan Sabuncu, oruç süresinin uzun olması nedeniyle, insülin kullanan hastalarda kan şekeri düştüğü için oruç tutmamaları gerektiğini bildirdi.

Düzenli bir şekilde hap kullanan hastaların gebelik veya böbrek yetmezliği gibi rahatsızlıkları bulunmuyorsa, oruç tutabileceklerini kaydeden Prof.Dr. Sabuncu, oruç tutmak isteyen, özellikle şeker hastalarının ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşmamaları için bazı noktalara dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Sabuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastalarımıza önerimiz iftar saatinde yemeğe birden yüklenmemeleri. İftarda öncelikle bir kase çorba içilmesi, 10-15 dakika ara verdikten sonra ana öğün yemeğe geçmelerini tavsiye ediyoruz. Gece boyunca yemeğini belli aralıklarla azar azar tüketmelerini istiyoruz. Bir anda şekeri yükseltecek yiyeceklerden kaçınılması gerekiyor. Özellikle hamur tatlıları kesinlikle yenilmemeli ve sütlü tatlılar tercih edilmeli. Meyve suyu yerine, meyvenin kendisi tüketilmeli. Sahurda da aşırı yemekten kaçınılmalı. Oruç tutacak kişilerin uzun bir süre aç susuz kalacakları için kan şekerlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Gün içerisinde mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor. Kan şekeri ölçen cihazlar var. Oruç tutacak hastalarımızın kendilerini kötü hissettikleri anda parmak uçlarından kan şekerlerini ölçerek değerlendirmeleri gerekiyor, kan şekeri 70'in altına düştüğü an orucun sürdürülmemesi gerekiyor. Kan şekeri ölçmekle oruç bozulmaz bunun iyi bilinmesi gerekiyor."

- "Şeker hastalığında ciddi bir artış var"

Dünyada en fazla ölüm sebeplerinden birinin de şeker hastalığı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sabuncu, "Şeker hastalığı, kandaki şekerin yükselmesi ile bu yükselen şekerin vücuttaki çeşitli doku ve sinirlere zarar vererek beyin, kalp, böbrek ve göz damarlarında ciddi rahatsızlıklara yol açıyor. Dünyada ölüm sebeplerinden şeker hastalığı önemli bir yer tutuyor. Şeker hastalığında Türkiye'de ciddi bir artış var. 15-20 yıl önce şeker hastalığı sıklığı yetişkinler için yüzde 8 iken, günümüzde bu rakam yüzde 14'ü geçmiş durumda. Bu sayının obezite ve yaşlılıkla birlikte bu sayının daha da yükseleceğini düşünüyoruz.'' diye konuştu.

Genetik yatkınlığın, beslenme tarzının, hazır gıdaların ve kalorisi çok olan yiyeceklerin çocuk yaşta tüketilmesinin şeker hastalığına yol açtığına işaret eden Sabuncu, şunları söyledi:

''Bunun yanında hareketsiz yaşam şekli ile insanların asansör kullanması, yakın yerlere arabayla gitmesi, televizyon ve bilgisayar başında uzun süre geçirmesi, kilo alması, şeker hastalığının ortaya çıkmasına neden oluyor. Bunun önüne geçilmesi için insanların kendilerine bir spor veya yürüyüş zamanı ayırması gerekiyor."