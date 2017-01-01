ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Kan şekeri ölçmekle oruç bozulmaz"

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:01

ŞANLIURFA (AA) - Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı ve Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tevfik Sabuncu, "Oruç tutacak hastalarımızın kendilerini kötü hissettikleri anda parmak uçlarından kan şekerlerini ölçerek değerlendirmeleri gerekiyor, kan şekeri 70'in altına düştüğü an orucun sürdürülmemesi gerekiyor. Kan şekeri ölçmekle oruç bozulmaz, bunun iyi bilinmesi gerekiyor.'' dedi.

Prof. Dr. Sabuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlardan oruç ile ilgili çok sayıda soru geldiğini belirterek, insülin kullanan ileri derecede şeker hastalarının oruç tutmaması tavsiyesinde bulundu.

Ramazanın yaz aylarına denk geldiğini ve bu nedenle oruç tutacakların günde yaklaşık 17-18 saat aç ve susuz kalacağını anlatan Sabuncu, oruç süresinin uzun olması nedeniyle, insülin kullanan hastalarda kan şekeri düştüğü için oruç tutmamaları gerektiğini bildirdi.

Düzenli bir şekilde hap kullanan hastaların gebelik veya böbrek yetmezliği gibi rahatsızlıkları bulunmuyorsa, oruç tutabileceklerini kaydeden Prof.Dr. Sabuncu, oruç tutmak isteyen, özellikle şeker hastalarının ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşmamaları için bazı noktalara dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Sabuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastalarımıza önerimiz iftar saatinde yemeğe birden yüklenmemeleri. İftarda öncelikle bir kase çorba içilmesi, 10-15 dakika ara verdikten sonra ana öğün yemeğe geçmelerini tavsiye ediyoruz. Gece boyunca yemeğini belli aralıklarla azar azar tüketmelerini istiyoruz. Bir anda şekeri yükseltecek yiyeceklerden kaçınılması gerekiyor. Özellikle hamur tatlıları kesinlikle yenilmemeli ve sütlü tatlılar tercih edilmeli. Meyve suyu yerine, meyvenin kendisi tüketilmeli. Sahurda da aşırı yemekten kaçınılmalı. Oruç tutacak kişilerin uzun bir süre aç susuz kalacakları için kan şekerlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Gün içerisinde mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor. Kan şekeri ölçen cihazlar var. Oruç tutacak hastalarımızın kendilerini kötü hissettikleri anda parmak uçlarından kan şekerlerini ölçerek değerlendirmeleri gerekiyor, kan şekeri 70'in altına düştüğü an orucun sürdürülmemesi gerekiyor. Kan şekeri ölçmekle oruç bozulmaz bunun iyi bilinmesi gerekiyor."

- "Şeker hastalığında ciddi bir artış var"

Dünyada en fazla ölüm sebeplerinden birinin de şeker hastalığı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sabuncu, "Şeker hastalığı, kandaki şekerin yükselmesi ile bu yükselen şekerin vücuttaki çeşitli doku ve sinirlere zarar vererek beyin, kalp, böbrek ve göz damarlarında ciddi rahatsızlıklara yol açıyor. Dünyada ölüm sebeplerinden şeker hastalığı önemli bir yer tutuyor. Şeker hastalığında Türkiye'de ciddi bir artış var. 15-20 yıl önce şeker hastalığı sıklığı yetişkinler için yüzde 8 iken, günümüzde bu rakam yüzde 14'ü geçmiş durumda. Bu sayının obezite ve yaşlılıkla birlikte bu sayının daha da yükseleceğini düşünüyoruz.'' diye konuştu.

Genetik yatkınlığın, beslenme tarzının, hazır gıdaların ve kalorisi çok olan yiyeceklerin çocuk yaşta tüketilmesinin şeker hastalığına yol açtığına işaret eden Sabuncu, şunları söyledi:

''Bunun yanında hareketsiz yaşam şekli ile insanların asansör kullanması, yakın yerlere arabayla gitmesi, televizyon ve bilgisayar başında uzun süre geçirmesi, kilo alması, şeker hastalığının ortaya çıkmasına neden oluyor. Bunun önüne geçilmesi için insanların kendilerine bir spor veya yürüyüş zamanı ayırması gerekiyor."

İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı
YEREL

ŞANLIURFA'DA HUSUMETLİ AİLELER BARIŞTI
Siverek'te Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım Sergisi
YEREL

SİVEREK'TE GÖRSEL SANATLAR VE TEKNOLOJİ TASARIM SERGİSİ
Vali Tuna Erkan Teknik Meslek Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi
YEREL

VALİ TUNA ERKAN TEKNİK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
TED kolejinde bahar şenliği düzenlendi
YEREL

TED KOLEJİNDE BAHAR ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ
Siverek'te düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi
YEREL

SİVEREK'TE DÜZENLENEN VOLEYBOL TURNUVASI SONA ERDİ
Ceylanpınar'da huzur operasyonu
YEREL

CEYLANPINAR'DA HUZUR OPERASYONU
HRÜ Ziraat fakültesinde mezuniyet töreni yapıldı
YEREL

HRÜ ZİRAAT FAKÜLTESİNDE MEZUNİYET TÖRENİ YAPILDI
Yenice kent park ve Gap vadisi ikinci etabın temeli atılıyor
YEREL

YENİCE KENT PARK VE GAP VADİSİ İKİNCİ ETABIN TEMELİ ATILIYOR
Büyükşehir yaşlıları Çanakkale'ye gönderdi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR YAŞLILARI ÇANAKKALE'YE GÖNDERDİ
Güneydoğu'da yöresel lezzetler desteklenecek
YEREL

GÜNEYDOĞU'DA YÖRESEL LEZZETLER DESTEKLENECEK
Dilencinin üzerinden 880 lira çıktı
YEREL

DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 880 LİRA ÇIKTI
Ateşle oynayan çocuklar evi yaktı
YEREL

ATEŞLE OYNAYAN ÇOCUKLAR EVİ YAKTI
Emniyet müdürü engellilere tekerlekli sandalye hediye etti
YEREL

EMNİYET MÜDÜRÜ ENGELLİLERE TEKERLEKLİ SANDALYE HEDİYE ETTİ
Harran'da standartlar yükseltiliyor
YEREL

HARRAN'DA STANDARTLAR YÜKSELTİLİYOR
Haliliye Belediyesi gazi ve şehit yakınlarını Çanakkale'ye götürdü
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİ GAZİ VE ŞEHİT YAKINLARINI ÇANAKKALE'YE GÖTÜRDÜ
Büyükşehir Belediyesi kitaplarını tanıtacak
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİTAPLARINI TANITACAK
Harran BESYO'da triatlon yarışması düzenlendi
YEREL

HARRAN BESYO'DA TRİATLON YARIŞMASI DÜZENLENDİ
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Aşk hayatı hızlı olan ünlü kadınların birliktelik yaşadığı isimler
FİSKOS

ÇAĞLA, GÖNLÜNÜ ÜNLÜ ŞARKICIYA KAPTIRDI

 1
  • 2 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 3 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
  • 4 Eğer şeffaf poşetlere ispirto doldurursanız...