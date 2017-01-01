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BURSA (AA) - Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztürk, "Dünyadaki bunca sarsıntıya rağmen ne mutlu bize ki siyasi ve ekonomik istikrarımız sayesinde pek çok sıkıntının üstesinden gelebiliyoruz." dedi.

Öztürk, DOSAB Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 483 hektar alan, 347 sanayi parseli, 426 firma, 42 bin istihdam ve yıllık 4,5 milyar dolar ihracat hacmine sahip OSB'de, derneklerine üye firma sayısının 260'a ulaştığını belirtti.

Dernekte 16. dönem yönetimi olarak bayrağı devraldıklarını ve görev dağılımını yaptıklarını anlatan Öztürk, Türkiye'nin, dünyanın 10. büyük ekonomisi olması yolundaki hedefleri doğrultusunda üzerilerine düşeni yapacaklarını vurguladı. Öztürk, globalleşen dünyanın bir köşesinde yaprak kımıldasa, öbür tarafında bunun etkilerinin hissedildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hele hele ABD, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği üyeleri gibi büyük ülkelerdeki gelişmeler çok daha fazla etki uyandırıyor. Diğer taraftan bölgesel meseleler ise stratejik konumda olan ülkemizi çok yakından ilgilendiriyor. Bütün bunlar tabii ki ekonomiyi doğrudan etkiliyor. Bu anlamda her zaman olduğu gibi istikrar ilk şart diyoruz. Dünyadaki bunca sarsıntıya rağmen ne mutlu bize ki siyasi ve ekonomik istikrarımız sayesinde pek çok sıkıntının üstesinden gelebiliyoruz. Onun dışında sanayiciler ve iş adamları olarak asli işimiz olan üretmeye, istihdam sağlamaya, ihracat yapmaya devam ediyoruz."

Öztürk, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hayata geçirilmesi planlanan TEKNOSAB projesinin oldukça önemli olduğuna da değinerek, "Her firmanın iştigal ettiği sektöre göre bir üretim stratejisi var. Bu doğrultuda firmaların hem fiziki hem de altyapı olarak bazı gereksinimleri oluyor. Bu noktada BTSO'nun TEKNOSAB projesinin biz sanayiciler açısından büyük önem arz ettiğini düşünüyor ve destekliyorum." ifadelerini kullandı.