Bursa'da mülteci çalıştayı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BURSA (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Bursa İl Müftülüğü tarafından "Mültecilerin Hak ve Hizmetlere Erişimi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Katkıları Çalıştayı" düzenlendi.

BMMYK Mülteci Statü Belirleme Müdürü Akif Atlı, bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, mültecilerin hizmetlere erişimi konusunda farkındalık artırma faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Atlı, toplum merkezlerine ve koruma ofislerine erişemeyen ihtiyaç sahibi kişilerin tespit edilmesini amaçladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Dünyanın en kalabalık mülteci nüfusunu misafir etmek, o insanların haysiyetleri ile kaçmadan göçmeden yaşamaları, iş ve çocuklarına okul imkanı bulabilmeleri bu milletin alicenaplığındandır. Milletin temsilcisi olarak imamlar, muhtarlar, belediye başkanları, valiler herkes yoğun çaba sarf ediyor. Birleşmiş Milletlerin Türkiye'ye bu konuda verdiği destek devede bir kulak kadardır ama her devenin bir kulağa ihtiyacı vardır. Türkiye'nin de bu teknik desteğe ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz. Bu çalıştayda inşallah Bursa'ya yardımcı olabilecek sorunları tespit edip çözümlere katkıda bulunmak istiyoruz."

- "İnsanlıkta eşiz, dinde kardeşiz"

İl Müftüsü İzani Turan da Müslümanların, yeryüzünde ne kadar mağdur, muhtaç, garip gureba varsa onlardan mesul ve sorumlu olduğunu söyledi.

Türk milleti olarak farklı bir konumda bulunduklarını ifade eden Turan, "Alem-i İslam'ın birçok yerinde bu kadirşinaslık var ama millet olarak farklı bir konumda olduğumuzu biliyoruz. Ondan dolayı da Allah'a hamd ediyoruz. İl Müftülüğü olarak milletten aldığımız, camilerden toplananların aktarımı noktasında mülteci kardeşlerimize yardımda bulunduk." dedi.

Türkiye'ye göç edenlerin Allah'ın birer emaneti olduğunu vurgulayan Turan, şunları dile getirdi:

"Biz Adem Aleyhisselam'dan ötürü insanlık kardeşiyiz ama ayrıca Müslüman olma özelliğimizden dolayı da din kardeşiyiz. İnsanlıkta eşiz, dinde kardeşiz. Dolayısıyla insanlık aynı zamanda insanın kendisine emanet. Bu gelen insanlar da hepimize birden emanet. Merhamet ikliminin kapımıza dayanmış olduğu şu günde kardeşlerimizi yeniden hatırlayacağız ve yad edeceğiz. Allah hiç kimseyi vatansız, devletsiz bırakmasın. Ülkemizin dört bir taraftan sıkıştırıldığı şu dönemlerde bile rahat nefes alabiliyorsak hiç şüpheniz olmasın ki ensar ruhunu taşıyan bu millete o muhacirlerin ve mağdurların duası sayesindedir."

Göç İdaresi İl Müdürü Aydın Ağzıkuru, BMMYK uzmanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve imamların da katıldığı çalıştay, oturumlarla devam etti.