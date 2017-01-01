İş makinesi bahçeye devrildi: 1 yaralı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir evin bahçesine asfalt dökme makinesinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sezai Likbay yönetimindeki asfalt dökme makinesi, Muratdede Mahallesi'nde, Hüseyin-Ayşe Güven çiftine ait evin bahçesine devrildi.

Evdekilerin panik yaşadığı kazanın ardından olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri geldi.

Yaralanan sürücü Likbay ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırılırken, maddi hasara neden olan kazada bahçeye devrilen asfalt dökme makinesi ise vinç yardımıyla çıkartıldı.

Ev sahibi Hüseyin Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay anında eşinin içeride olduğunu, kendisinin dışarıya ekmek almak için çıktığını belirterek, hemen her gün bahçede oturdukları yerde bugün şans eseri olmadıklarını, iş makinesinin de bahçenin o bölgesine devrildiğini söyledi.