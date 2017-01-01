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OPET Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk'e ödül

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:20
OPET Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk'e ödül

VAN (AA) - Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileri, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk'e, "Son 10 Yılın En Girişimci İş Kadını" ödülünü verdi.

Van Vali Yardımcısı Mehmet Parlak ve YYÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan'ın da katıldığı "Girişimcilik ve Kadın" konulu konferans, üniversitenin konferans salonunda, "OPET Bilinçli Toplum Projeleri"ni anlatan film gösterimiyle başladı.

Öğrencilerin Öztürk tarafından yazılan şiirleri okumasının ardından, YYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Şakir İşleyen, “Neden Nurten Öztürk?” başlıklı konuşma yaptı.

Konferansta YYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü öğrencilerinin dönem ödevi ve bitirme tezi olarak başarı öyküsünü araştırdığı Öztürk'ü hem "Son 10 Yılın En Girişimci İş Kadını" hem de 3 çocuk ve 4 torun sahibi olması dolayısıyla "Yılın Annesi" seçtiği açıklandı.

Ödülünü Dekan Taştan’dan alan Nurten Öztürk, "Bugün burada şahsımı sonsuz onurlandırdığınız ödül, 'boşa geçmemiş bir ömür' demek benim için. Fark yaratmak ve değişimi yönetebilmek için daima hedeflerimiz olmalı. Benim bundan sonraki hedefim; ülkem ve insanlarımız için, kusursuza yolculuk için yola devam etmek olacak.” dedi.

Çocukluk yıllarından öğrencilik yıllarına, evliliğinden öğretmenlik ve iş yaşamına kadar hayatının dönüm noktalarını çeşitli örneklerle aktaran Öztürk, " 'Bizim için ne söyleyebilirsiniz' diye sorarsanız 'iz bırakın' derim. Bu dünyadan gelip geçtiğinizde ardınızda hırçın bir rüzgarın kırdığı dallar değil tomurcuk tutmuş ağaçlar ve rengarenk açmış çiçekler bırakın." diye konuştu.

Yıllarca severek yaptığı öğretmenlik mesleğinden hiç vazgeçmediğini ve iş hayatında da bir öğretmen gibi davranmaya devam ettiğini anlatan Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizde akaryakıt sektörüne şirket kurucusu ve yöneticisi olarak giren ilk kadın olarak sürekli çalışan kadın sayısını arttırmaya, kadınları eşi ile omuz omuza çalışabilmesi için yüreklendirmeye çalıştım. Aracın ve paranın yerine, aracın ve paranın sahibi insanı merkeze koydum. İnsanı tanımak ve empati yapabilmek, iyi bir insan ve yönetici olmayı kolaylaştırır. Sektördeki hizmet anlayışının değişmesine neden olduğumu söylüyorlar. Takdirleri için teşekkür ediyorum. Doğasında üretkenlik, yaratıcılık, iletişim becerisi, duygusallık, sahip olma, koruma ve yöneticilik yeteneğine sahip olan kadının fırsat verildiğinde tüm dünyayı etkileyecek büyük işler başaracağına inanıyorum."

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