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Vali Karahan şehit ailesini ziyaret etti

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:24
Vali Karahan şehit ailesini ziyaret etti

GİRESUN (AA) - Giresun Valisi Hasan Karahan, Van'ın Çaldıran ilçesinin Tendürek Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda, 1 Eylül 2016'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Murat Kasım'ın ailesini ziyaret etti.

Karahan, Görele'de ikamet eden aileyi ziyaretinde, 16 Mayıs Salı günü doğum yapan şehidin eşi Cennet Kasım'a göz aydınlığı dileyerek, "Muradiye İrem" adı verilen bebeğe altın hediye etti.

Yeni doğan bebekle yakından ilgilenen Vali Karahan, bebeğin bahtının açık olmasını diledi.

Hasan Karahan, vatanın birlik ve bütünlüğü, ülkenin bekası için canlarını veren tüm şehitler ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Ziyarette şehit Uzman Çavuş Murat Kasım ile tüm şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Ziyarette Vali Karahan'a, Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Belediye Başkanı Tolga Erener, İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk ve beraberindekiler eşlik etti.

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