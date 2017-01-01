FETÖ/PDY davasında 6 sanık tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında 7,5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istenen, firari sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve bazı iş adamlarının da aralarında bulunduğu 25'i tutuklu 120 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince, Adana Bölge Adliye Mahkemesi salonunda görülen duruşmaya, sanıkların avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Seyfettin Alpat'ın "üzerine atılı suçun niteliği, dosya kapsamına yansıyan delil durumu, savunmasının alınmış olması ve sağlık durumu" dolayısıyla adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Tutuksuz sanıklar Abdurrahman Bahşi, Aydın Dertli, Cengiz Gümüş, Mehmet Aydın, Metin Tıraş ve Yakup Koşan'ın ise "üzerlerine atılı suçun niteliği, sonradan gelen örgütün gizli haberleşme sistemini ByLock kullandıklarına ilişkin kayıtlar ve celseye delil olarak gönderilen beyan içerikleri karşısında kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olguların bulunmasını" göz önüne alarak tutuklanmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.