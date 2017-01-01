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"Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" Projesi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:27

KOCAELİ (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) Başkanı Abdurrahim Şenocak, "Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Destek" Projesi kapsamında hizmetlerin ve faaliyetlerin tanıtılması için Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 10 hedef ilin seçildiğini söyledi.

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut'u ziyaret eden Şenocak, ÇASGEM'in yenilenen eğitim ve hizmetlerini Kocaeli'de tanıtmak için toplantılar gerçekleştirdiklerini belirtti.

ÇASGEM'in hem işverenler hem de çalışanların daha sağlıklı ve güvenilir çalışma ortamları taleplerini ve çalışma hayatının değişen koşullarını dikkate alarak kurumsal kapasitesini geliştirmek amacıyla "Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi"ni başlattığını vurguladı.

Projenin, Avrupa Birliği fonlarınca desteklendiğine işaret eden Şenocak, "Bu projeyle AB Sosyal Politika ve İstihdam Müktesebatı doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim uzmanlarının eğitim tasarlama, geliştirme ve gerçekleştirme kabiliyetlerinin artırılması, nitelikli eğitim modülleri geliştirilmesi, e-eğitim sistemi tasarlanması hedeflenmektedir. ÇASGEM'in daha verimli ve etkin çalışabilmesi için yeni organizasyon yapısı tasarlanması ve yasal yapısının yeniden yapılandırılması bu projenin hedeflerinden biridir. Projeyle gerçekleştirilmesi planlanan diğer bir hedef ise ÇASGEM'in hizmet ve faaliyetlerini tüm Türkiye genelinde paydaşlara, kurumlara ve her sektörden şirketlere tanıtılması ve hizmet alanının genişletilmesidir." ifadesini kullandı.

"Proje kapsamında hizmetlerin ve faaliyetlerin tanıtılması için Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 10 hedef il seçilmiştir." diyen Şenocak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Konya, Gaziantep, Samsun, İzmir, İstanbul, Antalya, Bursa Ve Muğla illerinde gerçekleştirilen tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının 9'uncusunu Kocaeli'de düzenliyoruz. ÇASGEM'in paydaşlarından, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürlüğünün desteği ve organizasyonuyla değişik sektörlerden şirketlerin İş güvenliği uzmanı ve personel müdürleri toplantısı yapılarak, ÇASGEM'in yenilenen eğitimleri ve hizmetleri hakkında bilgi veriliyor. ÇASGEM çalışan hakları, sosyal güvenlik, işçi-işveren ilişkileri, sosyal diyalog, iş sağlığı ve güvenliği, istihdam, verimlilik, iş piyasası etütleri, patlamadan korunma dokümanı hazırlama, proje yönetimi, ergonomi, çevre, ilk yardım, kişisel gelişim, sosyal beceri, gibi konularda eğitimler veriyor."

Ziyaret, daha sonra basına kapalı devam etti.

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