Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Daha önce Gebze Teknik Üniversitesinde çalışan ve meslekten ihraç edilen 5 öğretim görevlisi, 1 bilgisayar teknisyeni, 3 yüksek lisans ve doktora öğrencisi ile 2 öğrenci yakını, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.