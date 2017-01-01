Kahramanmaraş'tan Cerablus'a ramazan yardımı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Hayrat İnsani Yardım Derneğince gıda ve yaşam malzemeleri ile yetim öğrenciler için kırtasiye setlerinin yer aldığı ramazan yardım tırı Suriye'nin Cerablus kentine gönderildi.

Derneğin Kahramanmaraş Bölge Temsilcisi Muhammet Ubeyd Köşger, Sebze Hali'ndeki uğurlama töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra başlattıkları Cerablus ve El-Bab'taki yardım faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Yardım tırını ramazan ayı nedeniyle acil gönderdiklerine dikkat çeken Köşger, yardım tırının içerisinde gıda kolileri, yatak süngeri ve yetim öğrenciler için kırtasiye malzemelerinin yer aldığını belirtti.

Derneklerinin yardım faaliyetlerinin hız kesmeden sürdürüldüğünü ifade eden Köşger, "Yardım tırımızda bin gıda kolisi var. Humus'tan Cerablus'a göç ederek mülteci durumuna düşen aileler var. Acil olarak onlara dağıtımı gerçekleştirilecek. Bunlarla beraber kurbanlar kesilerek ramazan ayı ile ilgili hazırlıklar yapılacak inşallah." dedi.

Köşger, Kahramanmaraş'tan 214. yardım tırını gönderdiklerini aktararak, "Başta Somali olmak üzere Müslüman coğrafyadaki insanlar için geniş kapsamlı bir kampanya başlattık. Ramazan ayı sonuna kadar devam edecek." diye konuştu.