TOFAŞ'ın konuğu Fenerbahçe

BURSA (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisi ikinci maçında TOFAŞ, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.
TOFAŞ Spor Salonu'nda saat 20.30'da oynanacak karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu ve Mehmet Karabilecen hakem üçlüsü yönetecek.
İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibine 92-76 yenilerek seride 1-0 geriye düşen Bursa temsilcisi, ikinci karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.
Mavi-beyazlılarda tedavisi devam eden Tony Crocker dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Öte yandan, geçen hafta "tixbox.com.tr"den satışa çıkarılan maç biletlerinin, tükenmemesi durumunda yarın saat 14.00'ten itibaren salon gişesinden alınabileceği bildirildi.
Bu arada, bilet alan her TOFAŞ taraftarına, play-off için özel hazırlanan tişörtlerin salon girişinde ücretsiz olarak dağıtılacağı aktarıldı.
Mücadelenin bilet fiyatları ise normal tribün 25, saha içi çekme tribün 50, VIP 50-60, rakip tribün 50 lira olarak belirlendi.