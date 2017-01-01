Siirt'te trafik kazası: 4 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'te meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adana'dan Bitlis'e giden Yusuf Sayan (51) idaresindeki 01 EEV 84 plakalı otomobil, Bitlis-Siirt karayolunda şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile Bedriye (55), Hamza ( 77) ve Nazlı Sayan (15) yaralandı.
Siirt Belediyesi itfaiye görevlileri, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı Hamza Sayan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.