ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Siirt'te trafik kazası: 4 yaralı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:44

SİİRT (AA) - Siirt'te meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adana'dan Bitlis'e giden Yusuf Sayan (51) idaresindeki 01 EEV 84 plakalı otomobil, Bitlis-Siirt karayolunda şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile Bedriye (55), Hamza ( 77) ve Nazlı Sayan (15) yaralandı.

Siirt Belediyesi itfaiye görevlileri, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Hamza Sayan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Kulübünden Siirtli çocuklara davet
YEREL

FENERBAHÇE KULÜBÜNDEN SİİRTLİ ÇOCUKLARA DAVET
Siirtli 30 işçi mesleki eğitim için Avrupa'ya gitti
YEREL

SİİRTLİ 30 İŞÇİ MESLEKİ EĞİTİM İÇİN AVRUPA'YA GİTTİ
Suriyeli ailelere ramazan yardımı
YEREL

SURİYELİ AİLELERE RAMAZAN YARDIMI
EN ÇOK OKUNANLAR
Aşk hayatı hızlı olan ünlü kadınların birliktelik yaşadığı isimler
FİSKOS

ÇAĞLA, GÖNLÜNÜ ÜNLÜ ŞARKICIYA KAPTIRDI

 1
  • 2 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 3 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
  • 4 Eğer şeffaf poşetlere ispirto doldurursanız...