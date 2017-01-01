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Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:47

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir kişinin öldüğü kavganın ardından aralarında husumet başlayan aileler, düzenlenen törenle barıştırıldı.

Kent merkezinde 2016 yılında Çiftçi ve Yılmaz aileleri arasında çıkan silahlı kavgada Hayati Çiftçi (32) yaşamını yitirdi.

Olayın ardından iki aile arasında başlayan husumet, ailelerin önde gelen isimleri Hüsnü Yıldırım, İbrahim Çiftçi, Mehmet Yıldırım, Mehmet Emin Ateş, Ramazan ve Yakup Esmer'in girişimleriyle sonlandırıldı.

Merkez Haliliye ilçesindeki bir restoranda düzenlenen barış yemeğinde, iki ailenin üyeleri bir araya gelerek aralarındaki husumeti bitirdi.

Yemeğe katılan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, yaptığı konuşmada, ramazan ayı öncesi böyle bir barışın sağlanmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Barışın gerçekleşmesinde emeği bulunanlara ve iki ailenin bireylerine teşekkür eden Ekinci, "İstemesek de maalesef bu tablo bölgemizin bir gerçeği. Bunlardan artık kurtulmamız lazım. Barışı kabul eden, aracı olan ve katılım gösteren herkesten Allah razı olsun. Rabbim bizi hep güzelliklerle buluştursun inşallah." dedi.

Yemeğin ardından iki ailenin fertleri tokalaşarak husumeti sonlandırdı.

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