Polisin anne ve babasını öldürmesi

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HATAY (AA) - Hatay'da polis memuru oğulları tarafından tabancayla vurularak öldürülen anne ve baba toprağa verildi.

Hatay Devlet Hastanesi morgundan alınan anne Fatma (54) ile baba Mustafa E'nin (60) cenazeleri, Antakya Mezarlık Kompleksi'ne getirildi. Burada öğle namazı müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından anne ve babanın naaşı, Narlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, olay yerinde yaralı halde yakalanan zanlı Muhammed Ömer E'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



İstanbul'da görevli polis memuru Muhammed Ömer E. (33), yıllık izne ayrılarak geldiği memleketi Hatay'da dün henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı anne ve babasını tabancasıyla öldürmüştü. Ömer E. de kolundan yaralı halde gözaltına alınmıştı.



