ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya:

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:10

MUŞ (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Şehitlerimizin geride bıraktığı emanetlerine sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu." dedi.

Ziyaret ve çeşitli programlara katılmak üzere Muş'a gelen Kaya, havaalanında Vali Seddar Yavuz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve kurum amirlerince karşılandı.

Kaya, daha sonra geçen yıl şehit düşen Özel Harekat Polisi Yücel Kurtoğlu'nun Sungu beldesindeki ailesini ziyaret etti.

Türk bayraklarıyla donatılan evde şehidin ailesiyle bir süre görüşen Kaya, okunan duanın ardından Muş Valiliğine geçti.

Valilikte basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Kaya, TEOG'da başarılı olan öğrencilere tablet hediye etti.

- "Şehit aileleri bize emanet"

Kaya, ziyaretlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin geride bıraktığı emanetlerine sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu. Onların hayır dualarını aldık ve her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ettik." diye konuştu.

Valilik ziyaretinde TEOG sınavında başarılı olan çocuklarla bir araya geldiklerini anlatan Bakan Kaya, onlarla bir kez daha gurur duyduğunu ifade etti.

Muş'ta kız öğrencilerin çok başarılı olduğununa dikkati çeken Kaya, "Ahmet evladımız da başarılı olmuş. Ama kızlarımızın sayısı daha fazla. İnşallah bu başarıları daim olur ve Muş'ta bütün kızlarımız yüksek öğrenimlerini tamamlayarak buraya, ülkemize, milletimize hizmet ederler. Bu kızlarımızla gurur duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.

Kaya, bugün Muş Alparslan Üniversitesine giderek "Uluslararası 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye Sempozyumu"na katılacağını, 15 Temmuz ve sonrası yaşananları paylaşma imkanı bulacağını söyledi.

- "Muş'a 200 milyon liralık sosyal yardım ve hizmet"

Bakanlık olarak sosyal politikalar ve yardımlarla, çocukların, kadınların, yaşlıların, engellilerin her zaman yanında olduklarına işaret eden Kaya, şöyle konuştu:

"2016 senesinde de Muş'a 200 milyon liralık bir sosyal yardım ve sosyal hizmette bulunduk. Bundan sonra da yardımlarımız, hizmetlerimiz artarak devam edecek. Muş merkez ve Malazgirt'te şuan hizmet veren sosyal hizmet merkezlerimiz var. Ama önümüzde çok yakın dönemde Bulanık, Varto ve Hasköy'de sosyal hizmet merkezlerimiz hizmet vermeye başlayacak. Bir de Hasköy'de Engelsiz Yaşam Merkezi yapıyoruz. 72 engelli vatandaşımızın barınacağı merkezimiz yakın zamanda inşallah hizmete açılacak. Çalışmalarımız başladı ve orada da 72 Muşlu vatandaşımız faydalanacak. Aynı zamanda da 56 kişi istihdam edilecek."

Kaya, Muş merkezde Çocuk Evleri Sitesi yaptıklarını, buranın da 2018 yılında hizmete gireceğini bildirdi.

Sitede 50 çocuğun devletin koruması ve bakımı altında çok güzel şartlarda, 5 müstakil evde hayatlarına devam edeceğini anlatan Bakan Kaya, şunları kaydetti:

"Yine Muş'ta Aile Sosyal Destek Programımız (ASDEP) hızla devam ediyor. 18 ASDEP personelimiz ev ev, hane hane dolaşarak hane halkının ihtiyaçlarını tespit ederek çözümler üretiyor. İnşallah önümüzdeki dönemde de 12 yeni ASDEP personelimizin de istihdamını gerçekleştireceğiz. Mülakatlarımız tamamlandı. Önümüzdeki günlerde 12 yeni ASDEP personelimizle birlikte 30 personelimiz Muşumuza güzel hizmet etmeye devam edecek."



İLGİLİ HABERLER
Müdür Temizkan'dan öğrencilere ziyaret
YEREL

MÜDÜR TEMİZKAN'DAN ÖĞRENCİLERE ZİYARET
Bulanık'ta Ramazan öncesi sıkı denetim
YEREL

BULANIK'TA RAMAZAN ÖNCESİ SIKI DENETİM
Uzundere'den Bulanık'a ziyaret
YEREL

UZUNDERE'DEN BULANIK'A ZİYARET
Varto'da kan bağışı kampanyası
YEREL

VARTO'DA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
Vartolu öğrencilerden proje başarısı
YEREL

VARTOLU ÖĞRENCİLERDEN PROJE BAŞARISI
Malazgirt'te resim sergisi
YEREL

MALAZGİRT'TE RESİM SERGİSİ
Muş'ta 'Uluslararası 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye' sempozyumu
YEREL

MUŞ'TA 'ULUSLARARASI 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE TÜRKİYE' SEMPOZYUMU
Muş'ta '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye' sempozyumu
YEREL

MUŞ'TA '15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE TÜRKİYE' SEMPOZYUMU
Öğretmenlerden Türk halk müziği konseri
YEREL

ÖĞRETMENLERDEN TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ
Muş'ta terörle mücadele
YEREL

MUŞ'TA TERÖRLE MÜCADELE
Varto Belediyesinde toplu iş sözleşmesi sevinci
YEREL

VARTO BELEDİYESİNDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SEVİNCİ
Bulanıklı çiftçilere sebze fidesi dağıtımı
YEREL

BULANIKLI ÇİFTÇİLERE SEBZE FİDESİ DAĞITIMI
Varto'da Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı
YEREL

VARTO'DA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ TOPLANTISI
Mayıs ayında kar yağışı
YEREL

MAYIS AYINDA KAR YAĞIŞI
&quot;Kırlangıçlar öğrencilerin hayatının parçası oldu&quot;
YEREL

"KIRLANGIÇLAR ÖĞRENCİLERİN HAYATININ PARÇASI OLDU"
Diyabet hastaları için Ramazan ayı önerileri
YEREL

DİYABET HASTALARI İÇİN RAMAZAN AYI ÖNERİLERİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Aşk hayatı hızlı olan ünlü kadınların birliktelik yaşadığı isimler
FİSKOS

ÇAĞLA, GÖNLÜNÜ ÜNLÜ ŞARKICIYA KAPTIRDI

 1
  • 2 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 3 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
  • 4 Eğer şeffaf poşetlere ispirto doldurursanız...