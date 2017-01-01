Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya:

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MUŞ (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Şehitlerimizin geride bıraktığı emanetlerine sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu." dedi.

Ziyaret ve çeşitli programlara katılmak üzere Muş'a gelen Kaya, havaalanında Vali Seddar Yavuz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve kurum amirlerince karşılandı.

Kaya, daha sonra geçen yıl şehit düşen Özel Harekat Polisi Yücel Kurtoğlu'nun Sungu beldesindeki ailesini ziyaret etti.

Türk bayraklarıyla donatılan evde şehidin ailesiyle bir süre görüşen Kaya, okunan duanın ardından Muş Valiliğine geçti.

Valilikte basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Kaya, TEOG'da başarılı olan öğrencilere tablet hediye etti.

- "Şehit aileleri bize emanet"

Kaya, ziyaretlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin geride bıraktığı emanetlerine sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu. Onların hayır dualarını aldık ve her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ettik." diye konuştu.

Valilik ziyaretinde TEOG sınavında başarılı olan çocuklarla bir araya geldiklerini anlatan Bakan Kaya, onlarla bir kez daha gurur duyduğunu ifade etti.

Muş'ta kız öğrencilerin çok başarılı olduğununa dikkati çeken Kaya, "Ahmet evladımız da başarılı olmuş. Ama kızlarımızın sayısı daha fazla. İnşallah bu başarıları daim olur ve Muş'ta bütün kızlarımız yüksek öğrenimlerini tamamlayarak buraya, ülkemize, milletimize hizmet ederler. Bu kızlarımızla gurur duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.

Kaya, bugün Muş Alparslan Üniversitesine giderek "Uluslararası 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye Sempozyumu"na katılacağını, 15 Temmuz ve sonrası yaşananları paylaşma imkanı bulacağını söyledi.

- "Muş'a 200 milyon liralık sosyal yardım ve hizmet"

Bakanlık olarak sosyal politikalar ve yardımlarla, çocukların, kadınların, yaşlıların, engellilerin her zaman yanında olduklarına işaret eden Kaya, şöyle konuştu:

"2016 senesinde de Muş'a 200 milyon liralık bir sosyal yardım ve sosyal hizmette bulunduk. Bundan sonra da yardımlarımız, hizmetlerimiz artarak devam edecek. Muş merkez ve Malazgirt'te şuan hizmet veren sosyal hizmet merkezlerimiz var. Ama önümüzde çok yakın dönemde Bulanık, Varto ve Hasköy'de sosyal hizmet merkezlerimiz hizmet vermeye başlayacak. Bir de Hasköy'de Engelsiz Yaşam Merkezi yapıyoruz. 72 engelli vatandaşımızın barınacağı merkezimiz yakın zamanda inşallah hizmete açılacak. Çalışmalarımız başladı ve orada da 72 Muşlu vatandaşımız faydalanacak. Aynı zamanda da 56 kişi istihdam edilecek."

Kaya, Muş merkezde Çocuk Evleri Sitesi yaptıklarını, buranın da 2018 yılında hizmete gireceğini bildirdi.

Sitede 50 çocuğun devletin koruması ve bakımı altında çok güzel şartlarda, 5 müstakil evde hayatlarına devam edeceğini anlatan Bakan Kaya, şunları kaydetti:

"Yine Muş'ta Aile Sosyal Destek Programımız (ASDEP) hızla devam ediyor. 18 ASDEP personelimiz ev ev, hane hane dolaşarak hane halkının ihtiyaçlarını tespit ederek çözümler üretiyor. İnşallah önümüzdeki dönemde de 12 yeni ASDEP personelimizin de istihdamını gerçekleştireceğiz. Mülakatlarımız tamamlandı. Önümüzdeki günlerde 12 yeni ASDEP personelimizle birlikte 30 personelimiz Muşumuza güzel hizmet etmeye devam edecek."







