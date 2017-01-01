Yalağa sıkışan inek ahır duvarı yıkılarak kurtarıldı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde, ahırdaki yalağa sıkışan inek, ahırın duvarı yıkılarak kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Habipler Mahallesi'nde Halil Şipal'e ait inek, tutulduğu ahırda bulunan yalağa düştü. İneğin su yalağında sıkıştığını fark edince çıkartmak isteyen ancak başarılı olamayan Şipal, bir boynuzu kırılan ve ayağında da kanama olan ineğini kurtarmak için itfaiyeden yardım istedi.

Kale ve Tavas ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri, ahırın duvarını delici ile kırarak ineği kurtardı.

İnek, veterinerin kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.