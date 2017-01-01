Şırnak'taki çatışma

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SAMSUN (AA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin Kato Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen özel harekat polisi Mesut Yılmaz'ın cenazesi memleketi Samsun'a getirildi.

Askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit Yılmaz'ın cenazesi, ailesinin yanı sıra Vali İbrahim Şahin, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, kamu kurumlarının müdürleri ile askeri erkan tarafından karşılandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, uçaktan alınıp polislerin omzunda taşındı. Bu sırada şehidin babası Mehmet ile ağabeyinin kamuflajını giyen kardeşi Hakan Yılmaz gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin naaşının getirildiği uçakla aynı çatışmada yaralanan 2 polis memuru da arkadaşlarının cenaze törenine katılmak üzere kente geldi.

Yılmaz'ın Şırnak'ta birlikte görev yaptığı ve cenazeye katılmak üzere gelen arkadaşlarından birinin kolunda, Enfal suresindeki "Onları siz öldürmediniz fakat Allah öldürdü onları" ayeti hem Türkçe hem de Arapça olarak yazan pazubant bulunduğu gözlendi.

Yaralı arkadaşlarından biri de şehidin saatini, kardeşi Hakan Yılmaz'ın koluna takmak istedi. Yaralı olması nedeniyle başarılı olamayınca başka bir polis, saati alarak Hakan Yılmaz'ın koluna taktı.

Samsun Emniyet Müdürlüğüne ait cenaze aracına konulan Yılmaz'ın naaşı, helallik alınmak üzere İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Tellibaba Sokağı'ndaki baba ocağına götürüldü. Burada helallik alınarak dua edildi.

Yaralı arkadaşları, burada şehidin babasına sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin babası Mehmet, annesi Hatun, erkek kardeşi Hakan Yılmaz ile 2 kız kardeşi, evin önüne kurulan çadırda taziyeleri kabul etti.

Yılmaz'ın cenazesi, ikindi vakti Büyük Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verilecek.

Şırnak'ta dün Kato Dağı bölgesindeki operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada özel hareket polisi Mesut Yılmaz (25) şehit düşmüş, 2 polis yaralanmıştı.