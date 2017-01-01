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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Ayaz:

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:14
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Ayaz:

BURSA (AA) - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Melik Ayaz, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Aktopraklık Höyüğü'ndeki Arkeopark'ta bu kadar canlandırmayı somut hale getirmenin kolay olmadığını belirterek, "Bu ancak inanmak, adanmak işidir." değerlendirmesini yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu için kente gelen yerli ve yabancı araştırmacılar, Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Aktopraklık Höyügü'ndeki Arkeopark'ı gezdi.

Gezide, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Akçalar Aktopraklık Arkeopark Kazı Başkanı Doç. Dr. Necmi Karul, katılımcılara bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

- "Bu, ancak inanmak, adanmak işidir"

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Melik Ayaz, eski yerleşim yerlerinin yakınında düzenlenen kokteylde yaptığı konuşmada, her gittikleri ilde belediye başkanlarına Bursa'yı örnek gösterdiklerini belirtti.

Bölgedeki arkeolojik çalışmaların Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasındaki protokolle yapıldığını anımsatan Ayaz, "Böyle bir antik mekanda bu kadar canlandırmayı somut hale getirmek kolay değil. Bu, ancak inanmak, adanmak işidir. Onun için Bakanımız adına şükranlarımızı sunuyorum. Bu birlikteliğimiz devam edecek. Buranın açılışına da katılmıştım ancak her geldiğimizde kendimizi farklı bir kültürel ortamda geçmişin hatıraları içinde hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "8 bin 500 yıllık neolitik dönem burada"

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bursa'nın her köşesinin eserlerle dolu olduğunu anlatan Altepe, bu eserleri gün yüzüne çıkarmayı ve insanlığın hizmetine sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Altepe, şunları kaydetti:

"Çünkü bunların hepsi göz nuru eserler. Merkeze yeni bağlanan 10 yeni ilçe hazırlanan 450 proje üzerinde çalışıyoruz. Akçalar da Bursa ili içindeki en eski yerleşim bölgesi. 8 bin 500 yıllık neolitik dönem burada. Hocalarımız 14 yıldır burada çalışıyor bize de destek olmak düşüyor. Elde edilen bulgularla o günkü yaşam dizayn ediliyor. Bölgeye kazandırdığımız müzede de son eksikler tamamlanıyor, 1-2 ay içinde açmış olacağız. Tüm bulgular bu müzede sergilenecek. Bu çalışmalarda bize destek veren hocalarımıza ve bakanlığımıza teşekkür ediyorum."

Davetliler, daha sonra kazı alanını ve bulgular doğrultusunda hazırlanan eski yaşam birimlerini gezdi.

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