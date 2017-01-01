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Belediye fırını "eski usül" ekmek üretecek

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:27
Belediye fırını "eski usül" ekmek üretecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan Kent Ekmek Fırını'nda fermantasyon süresi uzun, ekşi mayalı ekmek üretimine başlandı.

Kayseri'nin yanı sıra farklı kentlere de pazarlanması planlanan 250 gram ekmek 75 kuruştan tüketiciyle buluşacak.

Karpuzatan Üretim Tesisleri'ndeki fırının açılışında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, fırını 6 ayda tamamladıklarını, 2 bin 500 metrekaresi kapalı alan olmak üzere 15 bin metrekare alana sahip fırının 15 milyon liraya mal olduğunu söyledi.

Çelik, fırının saatte 7 bin normal ekmek, 10 bin de farklı ekmek üretebileceğini belirtti.

Üretilen ekmeğin diğer fırınlardakinden farkını anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Eskiden babaannelerimiz, annelerimiz ekmek hamurunu akşam yapar, sabaha kadar mayalanmasını beklerlerdi. Böyle olunca da katkı maddesi konmazdı. Endüstriyel fırınlarda ekmeğin hemen bayatlamaması ve iyi kabarması için gerekli olan fermantasyon süresinin kısa olması amacıyla katkı maddeleri konuyor. Bu süre pek çok fırında yarım saati geçmez. Biz 1,5 milyon lira ilave yatırım yaparak fermantasyon süresini 1,5 saate çıkardık. Bu süre uzatıldıkça katkı maddesine gerek kalmıyor. Hamurun kendi kendisine mayalanmasını sağlayarak büyüklerimizin yaptığı ekmek gibi sağlıklı ve besleyici ekmek üreteceğiz."

Çelik, fırına gelen unların çuvallarla değil, bu işe özel araçlarla getirildiğini, numuneleri alınan unların yapılan testlerin ardından fırında kullanıldığını belirtti. Unun boşaltılmasından ekmeğin üretilerek kasaya girmesine kadar geçen süreçte hamura el değmediğini vurgulayan Çelik, kar beklentisiyle kurulmayan tesisin zarar etmesine de fırsat vermeyeceklerini, satışların yine belediye bünyesindeki KAYTUR şirketi aracılığıyla büfeler sistemiyle yapılacağını aktardı.

İlk etapta 10 büfede satışa başlayacaklarını anlatan Çelik, "Normal ekmek dışındaki ekmek çeşitlerimizi il dışında da pazarlayacağız. Türk Hava Yolları (THY) dahi bizden ekmek talep ediyor. Bölgemizdeki 7-8 vilayetin büyük marketleri ekmeğimizden istiyor." dedi.

Fırıncı esnafı ile rekabete girme gibi bir amaçlarının kesinlikle olmadığını vurgulayan Çelik, amaçlarının kaliteli ve sağlıklı ekmek üretmek, ekmek fiyatlarını dengede tutmak olduğunu sözlerine ekledi.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da vatandaşlara kaliteli, ucuz ve sağlıklı ekmek sunulması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve tamamlanarak hizmete açılan fırının hayırlı olması dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından Vali Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden'in katılımıyla fırının açılış kurdelesi kesildi.

Fırını gezen gazeteciler ve protokol üyeleri hijyen kuralları gereği galoş, bone ve önlük giydi.

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