Bozayılar yerleşim bölgesine indi

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aç kalan bozayılar, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin bulunduğu oteller bölgesine indi.

"Doğu Anadolu'nun Yaban Hayatını Araştırma ve Koruma Projesi" kapsamında, dünya literatüründe göç eden ilk bozayı popülasyonunun tespit edildiği ilçede aç kalan ayılar, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki oteller bölgesine geldi.

Bölgedeki çöplüklerde yiyecek arayan ayılar ile yavrularını gören vatandaşlar ve otel çalışanları, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Vatandaşlar daha sonra çevrede dolaşan bozayılar ile yavrularını cep telefonları ile görüntüledi.

Otel çalışanlarından Erhan Taş, yörede ayıların genelikle geceleri görülebildiğini belirterek, "İlk defa ayıları gündüz ve otelin bahçesinde gördük. Aç olduklarını tahmin ettiğimiz için ekmek parçalarından otelin üst tarafındaki ormanlık alana bıraktık. Anne bozayılar yavrularıyla gelip ekmekleri yediler." dedi.

Anne boz ayılar ile yavruları, bir süre çevrede beslendikten sonra ormanlık alana girip gözden kayboldu.