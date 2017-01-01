Ordu'daki FETÖ/PDY davası

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ORDU (AA) - Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada 2'si tutuksuz 8 sanık ile yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Polislik mesleğinden ihraç edilen tutuklu N.Ö, savunmasında, WhatsApp dışında telefonunda başka yazışma programı kullanmadığını öne sürdü.

Eski Zaman Gazetesi Temsilcisi E.K ile memurluktan ihraç edilen ve tutuksuz yargılanan eşi Z.K da önceki savunmalarına iştirak ettiğini bildirdi.

Tutuklu sanık S.D. ise örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kesinlikle kullanmadığını iddia ederek, kullandığı hatta IP çakışması olabileceğini belirtti.

"Bylock" kullanıcı olduğu tespiti bulunan tutuklu İ.Y de söz konusu programı indirip kullanmadığını ileri sürerek, "Üyesi olduğum sendika ve hesabım olan Bank Asya'nın cemaat denilen yapıyla irtibatının ortaya çıkmasıyla her ikisiyle de bağımı kestim. Bunları sonlandırmama rağmen nasıl bu tarihten itibaren 'ByLock'u kullanayım?" şeklinde savunma yaptı.

Öğretmenlikten ihraç olan tutuklu M.G. ile ilgili tanık beyanlarında, Bank Asya'yı ayakta tutmak için para yatırma çağrısında bulunduğu, yapı içerisinde de aktif olduğu yer aldı.

Hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmeyen sanık, beraatini talep etti.

Öğretmenlik mesleğinden ihraç olan tutuklu Z.A ile tutuksuz yargılanan H.H. de önceki savunmalarını tekrar ettiklerini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların bulundukları hallerin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

