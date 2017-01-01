ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ordu'daki FETÖ/PDY davası

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:49

ORDU (AA) - Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada 2'si tutuksuz 8 sanık ile yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Polislik mesleğinden ihraç edilen tutuklu N.Ö, savunmasında, WhatsApp dışında telefonunda başka yazışma programı kullanmadığını öne sürdü.

Eski Zaman Gazetesi Temsilcisi E.K ile memurluktan ihraç edilen ve tutuksuz yargılanan eşi Z.K da önceki savunmalarına iştirak ettiğini bildirdi.

Tutuklu sanık S.D. ise örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kesinlikle kullanmadığını iddia ederek, kullandığı hatta IP çakışması olabileceğini belirtti.

"Bylock" kullanıcı olduğu tespiti bulunan tutuklu İ.Y de söz konusu programı indirip kullanmadığını ileri sürerek, "Üyesi olduğum sendika ve hesabım olan Bank Asya'nın cemaat denilen yapıyla irtibatının ortaya çıkmasıyla her ikisiyle de bağımı kestim. Bunları sonlandırmama rağmen nasıl bu tarihten itibaren 'ByLock'u kullanayım?" şeklinde savunma yaptı.

Öğretmenlikten ihraç olan tutuklu M.G. ile ilgili tanık beyanlarında, Bank Asya'yı ayakta tutmak için para yatırma çağrısında bulunduğu, yapı içerisinde de aktif olduğu yer aldı.

Hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmeyen sanık, beraatini talep etti.

Öğretmenlik mesleğinden ihraç olan tutuklu Z.A ile tutuksuz yargılanan H.H. de önceki savunmalarını tekrar ettiklerini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların bulundukları hallerin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İLGİLİ HABERLER
Fatsalı muhtarlara Bursa ve Çanakkale gezisi
YEREL

FATSALI MUHTARLARA BURSA VE ÇANAKKALE GEZİSİ
Fatsa'ya yapılacak mezbaha bölgenin en büyüğü olacak
YEREL

FATSA'YA YAPILACAK MEZBAHA BÖLGENİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK
Fatsa'da öğrencilere meslek semineri
YEREL

FATSA'DA ÖĞRENCİLERE MESLEK SEMİNERİ
Kaya: &quot;Mobilyacılar Sitesi ilçemizin gelişmesine çok önemli katkı sağlayacak&quot;
YEREL

KAYA: "MOBİLYACILAR SİTESİ İLÇEMİZİN GELİŞMESİNE ÇOK ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK"
Altınordu Muhtarlar Derneği seçimi
YEREL

ALTINORDU MUHTARLAR DERNEĞİ SEÇİMİ
Altınordu'da parklar izleniyor
YEREL

ALTINORDU'DA PARKLAR İZLENİYOR
Kabadüz'de mezuniyet töreni
YEREL

KABADÜZ'DE MEZUNİYET TÖRENİ
32 yıllık çöplük, yaşam alanı oluyor
YEREL

32 YILLIK ÇÖPLÜK, YAŞAM ALANI OLUYOR

Fatsa'da Ramazan öncesi fırın denetimi
YEREL

FATSA'DA RAMAZAN ÖNCESİ FIRIN DENETİMİ
Ahmet Ekici güven tazeledi
YEREL

AHMET EKİCİ GÜVEN TAZELEDİ
Kibele heykeli bulunan tarihi kalede kazı yeniden başlıyor
YEREL

KİBELE HEYKELİ BULUNAN TARİHİ KALEDE KAZI YENİDEN BAŞLIYOR
Yavru kedilere polis şefkati
YEREL

YAVRU KEDİLERE POLİS ŞEFKATİ
Türk Kızılayı'ndan 'sevgi bohçası'
YEREL

TÜRK KIZILAYI'NDAN 'SEVGİ BOHÇASI'
EN ÇOK OKUNANLAR
Değişimin bu kadarına pes!
SAĞLIK

"DEĞİŞİMİN BU KADARINA PES!" DEDİRTTİLER...

 1
  • 2 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 3 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
  • 4 Eğer şeffaf poşetlere ispirto doldurursanız...