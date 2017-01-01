Erzurum'da TFF 1. Lig sevinci

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ERZURUM (AA) - Spor Toto 2. Lig play-off finalinde Gümüşhanespor'u 1-0 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un TFF 1. Lig'e yükselmesi Doğu Anadolu'daki çeşitli kurumların yetkilileri ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerince sevinçle karşılandı.

Ligde Beyaz Grup'ta sezonu 3. tamamlayan teknik direktör Kemal Kılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Vodafone Arena'da oynanan 2. Lig play-off final maçında Gümüşhanespor'u 1-0 yenerek 1. Lig'e çıkması kentte büyük coşkuya sebep oldu.





- "7'den 70'e hepimizi sevince boğdu"







Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tebrik eden Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, geçen yıl 3. Lig'de şampiyon olan ve 2. Lig'e çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a bu ligin de küçük geldiğini söyledi.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un hedefine play-off sonunda ulaştığını bildiren Azizoğlu, yayımladığı mesajda, "Erzurumspor, rakibi Gümüşhanespor'u yenerek sadece hedefine ulaşmakla kalmadı, 7'den 70'e hepimizi sevince boğdu." ifadesini kullandı.

Seyfettin Azizoğlu, şampiyonluğun elde edilmesinde en büyük payın kar, soğuk, yağmur ve çamur demeden mücadele eden futbolcular başta olmak üzere teknik kadro ve yönetimin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Farklı liglerde mücadele eden ve iki sezon üst üste şampiyon olan takım sayısı dünya genelinde son derece azdır. Erzurumspor, bir sezon önce 3. Lig'de şimdi de 2. Lig'de şampiyon olarak çok önemli bir başarı elde etmekle kalmamış, yıllardan beri başarıya susamış taraftarını da sevince boğmuştur. Bölgesinin hiç şüphesiz en büyük ve merkezi şehri olan Erzurum, futbolda özlemini duyduğu yere doğru ve emin adımlarla ilerlemektedir."

Azizoğlu, gelecek sezon Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Tüm arzumuz, önümüzdeki yıl da yine böyle bir sevinci 'Süper Lig'e çıktık.' diyerek yaşamak ve kırılması güç bir rekora imza atmaktır. Bize bu sevinci, onuru ve mutluluğu yaşatanlara, Erzurumspor'un onursal başkanı Sayın Mehmet Sekmen'in şahsında tüm Erzurumlulara teşekkür ediyor, bu ve benzeri başarıların sürekli olması dileği ile selam ve muhabbetlerimi sunuyorum." diye görüşlerini belirtti.





- "Erzurumspor'u inşallah Süper Lig'e çıkartacağız"





Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen de söz verdikleri gibi şampiyon olduklarını ve hedefe inanarak başardıklarını bildirdi.

Göreve geldikleri gün "Şampiyonluk bu şehrin ruhunda var." parolasıyla hedef belirlediklerini aktaran Sekmen, yayımladığı mesajda, "Erzurum'da spor tarihi için yeni bir milat ve yeni bir şampiyonluk sevinci yaşıyoruz. Sezon boyunca varını yoğunu ortaya koyan, sahada canla başla oynayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un cefakar ve vefakar futbolcularını yürekten kutluyorum. Bu camiaya gönül vermiş taraftarlarımıza ve hemşehrilerimize bu başarıyı armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sekmen, mavi-beyazlıların kentin gururu olduğunu vurgulayarak, şunları aktardı:

"Erzurumspor'un başarısı kentin başarısıdır. Anadolu'nun zirve kentini yeniden yükseltecek olan bu büyük sportif başarıyla değişim ve gelişimin öncü şehri Erzurum'u bir kez daha şahlandıracağız. Mutlulukların en güzelini yaşadığımız bugünde adım adım ilerlediğimiz hedefimizi bir kez daha yineliyorum. Varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız. Bu amaç için ne gerekiyorsa yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. İnandık, başardık ve Allah'ın izniyle yeniden başaracağız. Erzurumspor'u inşallah Süper Lig'e çıkartacağız."





- TÜMSİAD'dan tebrik





Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Erzurum Şubesi Başkanı Cafer Burucu da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kente sosyal ve ekonomik yönden büyük katma değer sağladığını kaydetti.

Mavi-beyazlıların TFF 1. Lig'e yükselmesini büyük bir sevinçle karşıladıklarını anlatan Burucu, "Bu başarıda kuşkusuz başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen olmak üzere takım ve teknik ekibin emeği oldu. Başarılarından dolayı kendilerini tebrik ediyoruz. Desteklerinden ötürü bütün siyasetçi ve bürokratlarımıza şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Burucu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u TÜMSİAD olarak her zaman desteklerini belirterek, söz konusu takıma Süper Lig hedeflerinde de her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.





- "Bu başarı azmin zaferi"





Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTPS) Başkanı Mustafa Güvenli de Erzurum halkının spora olan sevgisinin çok yüksek olduğunu vurgulayarak, "Bu başarı azmin zaferi. Bu başarıda emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyespor camiasını ve herkesi tebrik ediyoruz. Çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Güvenli, söz konusu başarının kentin ekonomisine de katkı sağlayacağını dile getirdi.





- Erzurumlu spor yazarı Pala'nın görüşleri





Erzurumlu spor yazarı Nurullah Pala ise spor adamı ve siyasetçi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in takıma destekleriyle söz konusu başarıyı beklediklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Ali Demirhan yönetimiyle takımın zirve yaptığını dile getiren Pala, AA muhabirine yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Özellikle Demirhan'ın üst üste şampiyonluklar yaşaması tarihe düşülecek önemli bir başarı. Bu başarının en büyük mimarı ise Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'dir. Emeği geçen teknik heyet ve futbolcularımızı kutluyorum. Bu başarı, futbolun kış turizmi ve yaz mevsiminde futbol kampları için Erzurum adına bir lokomotif olacaktır."

Taraftar desteğinin etkileyici olduğunu aktaran Pala, "Bir şehrin taraftarı İstanbul'a akın ediyorsa, kendi şehrinin cadde ve sokaklarında gece yarılarına kadar coşkuyla şampiyonluğu kutluyorsa, başarıya ne kadar susamışlığın göstergesidir." dedi.

Beyaz Grup'ta sezonu 3. tamamlayan teknik direktör Kemal Kılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor, play-off çeyrek finalinde Kocaeli Birlikspor, yarı finalde ise Amed Sportif Faaliyetler'i saf dışı bıraktı.

Geçen sezon 3. Lig'den 2. Lig'e yükselen Erzurum temsilcisi, 2010-2011'de Bölgesel Amatör Lig'de mücadele ediyordu. Erzurum'u daha önce Süper Lig'de de temsil eden Erzurumspor, 1. Lig'de 22 sezon yer almıştı. Amatör kümeye kadar gerileyen Erzurumspor daha sonra kapanmıştı.