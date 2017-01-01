Alleben Göleti'nde uçurtma şenliği

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Belediyesince düzenlenen uçurtma şenliğine katılan 650 çocuk, gönüllerince eğlendi.

Alleben Göleti'nde, Büyükşehir Belediyesi, Arçelik ve Gaziantep Büyükşehir Yardım Gönüllüleri Derneğinin katkılarıyla düzenlenen şenliğe 9 okuldan aralarında yetim, yoksul ve engellilerin de bulunduğu 650 öğrenci iştirak etti.

Belediyenin dağıttığı uçurtmaları uçuran çocukların mutluluğunun yanı sıra, gölet üzerinde uçurtmaların oluşturduğu renkli görüntüler dikkati çekti. Şenlikte kukla gösterileri de yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Durdu Yetkinşekerci, yaptığı konuşmada, etkinliğin güzel geçtiğini söyleyerek, "Öğrencilerimizle uçurtma uçurduk. Çok güzel bir hava var. Çok güzel, renkli bir etkinlik oldu." diye konuştu.

Ortaokul öğrencisi Nurvet Bozkurt, arkadaşlarıyla uçurtma uçurduğunu belirterek, "Çok mutluyum. Arkadaşlarımla olmamız şenliği daha güzel hale getirdi. Düzenleyen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Zeynep Kaya da hem uçurtma uçurmanın, hem de temiz havanın tadını çıkardıklarını dile getirdi.



