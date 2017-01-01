Amasya'da dolandırıcılık iddiası

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AMASYA (AA) - Amasya'da, sahte altın satarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen Irak uyruklu 2 kişi yakalandı.

İddiaya göre, Irak uyruklu kardeşler A.S. (25) ile A.S. (30), daha önce tanıştıkları Irak uyruklu Ahmet E'ye 327 sahte Irak altınını 15 bin dolara sattı.

Bir süre sonra altınların sahte olduğunu anlayan Ahmet E, polise giderek şikayetçi oldu. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu şüphelileri Samsun'da gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde ve yanlarındaki çantalarda 15 bin 400 dolar, 8 Irak altını ile 10 bin lira ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



