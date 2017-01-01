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Kışladaki gıda zehirlenmesi şüphesi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 15:16

KIRŞEHİR (AA) - Manisa'da askerliğini yaparken rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden askerin ailesi acı haberi, yemin töreni için gittikleri kentte aldı.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde yaşayan piyade er Hüsnü Özel'in annesi Gülnaz ve kardeşi Emine Özel, 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki yemin töreni için dün Manisa'ya gitti.

Kışladaki bazı askerlerin bakteriyel bağırsak enfeksiyonu teşhisiyle tedavi altına alındığı bilgisi üzerine aile, Hüsnü Özel'in kaldırıldığı hastaneye gitti. Yetkililer, aileye er Özel'in hayatını kaybettiğini bildirdi.

Aile, İzmir'de yapılan otopsi sonrası askerin naaşını teslim aldı.

Er Özel'in, Mucur ilçesinde marangozluk yapan babası Recep Özel'in iki yıl önce kanser nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda görev yapan yaklaşık 350 askerin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasına neden olan olayda, er Hüsnü Özel'in hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Askerlere bakteriyel bağırsak enfeksiyonu teşhisi konulduğunu belirten Güvençer, "Ancak tam olarak bakterinin tanımlanması ve sebepleri konusunda kesin bir açıklık yok. Bugün muhtemelen öğleden sonra tüketilen yiyecek ve sudan alınan numunelerin tahlil sonucunda sebep konusunda bir belirginleşme olabilir." ifadesini kullanmıştı.

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