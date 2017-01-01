ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ISPARTA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Isparta'da FETÖ/PDY soruşturması

25 Mayıs 2017 Perşembe, 15:19

ISPARTA (AA) - Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen 27 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, yaptığı yazılı açıklamada, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından, soruşturmalara devam edildiğini belirtti.

Bu kapsamda, Isparta'da 27 kamu çalışanının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u telefonunda bulundurduğunun belirlendiğini vurgulayan Çokdinç, 16'sı Mili Eğitim Müdürlüğü, 7'si Sağlık Müdürlüğünden olmak üzere 27 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Çokdinç, zanlılardan bir kısmının gözaltında olduğunu, bazılarının tutuklandığını, soruşturma kapsamında gözaltı işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.


İLGİLİ HABERLER
sparta'da Ramazan pidesine zam
YEREL

SPARTA'DA RAMAZAN PİDESİNE ZAM
Isparta Darıderesi 2 Barajı'nda çalışmalar devam ediyor
YEREL

ISPARTA DARIDERESİ 2 BARAJI'NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Üç ilin valisi gül toplayıp, fidan diplerini çapaladı
YEREL

ÜÇ İLİN VALİSİ GÜL TOPLAYIP, FİDAN DİPLERİNİ ÇAPALADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Değişimin bu kadarına pes!
SAĞLIK

"DEĞİŞİMİN BU KADARINA PES!" DEDİRTTİLER...

 1
  • 2 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 3 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
  • 4 Eğer şeffaf poşetlere ispirto doldurursanız...