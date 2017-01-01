Isparta'da FETÖ/PDY soruşturması

ISPARTA (AA) - Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen 27 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, yaptığı yazılı açıklamada, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından, soruşturmalara devam edildiğini belirtti.
Bu kapsamda, Isparta'da 27 kamu çalışanının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u telefonunda bulundurduğunun belirlendiğini vurgulayan Çokdinç, 16'sı Mili Eğitim Müdürlüğü, 7'si Sağlık Müdürlüğünden olmak üzere 27 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Çokdinç, zanlılardan bir kısmının gözaltında olduğunu, bazılarının tutuklandığını, soruşturma kapsamında gözaltı işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.