Sosyal medyadaki tartışmanın ardından işlenen cinayet davası

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki kızın sosyal medyada tartışmasının ardından aileler arasında çıkan silahla kavgada 16 yaşındaki gencin vurularak öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 8 kişinin 6 yıldan müebbet hapse kadar değişen hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Selahattin Harman ile çocukları Muhammet ve 18 yaşından küçük oğlu M. Harman ve Hasan Kımış ile tutuksuz sanıklar İhsan K, Veysel T, Erdal T, Vedat T. ile müştekiler Talip Kavran, Ergin Kavran ve Hidayet Tekin ile avukatları katıldı.

Duruşmada cinayet olayına neden oldukları iddia edilen kızlardan D.T'nin babası Fırat T. ve Selahattin Harman'ın kızı M. Harman dinlendi.

Fırat T, olaya ilişkin bilgisinin olmadığını belirterek, "Olaydan bir gün önce Harman ailesinin kızları bizim evimize gelmişti. Eşim ile tartıştığını görünce eşime kızdım. Kızı da evlerine gönderdim. Harman ailesinin kızına karşılık hakaret, küfür ve tehditte bulunmadım.” dedi.

Sanığın kızı M. Harman da olay günü de evlerinin basıldığını ileri sürerek, "Evimize gelen Vedat ve Erdal T. ağabeyim M. Harman'ı dövüp, ayağına doğru ateş etmeye başladı. Ağabeyim ile birlikte eve gelen Hasan Kımış yanındaki silahla onlara ateş etti. Daha sonra ağabeyim ile Hasan dama çıktı. İkisinin elinde de silah vardı. Önce Hasan ateş etti, sonra ağabeyim 2-3 el havaya ateş etti. Hasan benden şarjör istedi. Ben şarjör vermedim. Hasan alkollüydü, olayı azmettiren de oydu. Diğer ağabeyim Muhammet ise evde uyuyordu." iddiasında bulundu.

Kımış ise suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Selahattin Harman ve Hasan Kımış'ı tahliye etti. Sanıklar M. Harman ve ağabeyi Muhammet Harman'ın ise tutukluluğunun devamına karar verilip duruşma ertelendi.

İddiaya göre, Selahattin Harman ile Fırat T'nin kızları sosyal medya üzerinden birbirleriyle tartışmış, bu yüzden iki aile arasında 13 Eylül 2016'da çıkan kavgada Kasım Kavran başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti.











