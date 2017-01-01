Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: (1)

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MUŞ (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Yeni Türkiye'nin ruhunu 15 Temmuz'da milletimiz ortaya koydu. 16 Nisan'da da milletimiz yeni Türkiye'nin yönetim biçimi konusundaki kararı verdi." dedi.

Bakan Kaya, Muş Alparslan Üniversitesi'nin (MŞÜ) ev sahipliğinde düzenlenen, "Uluslararası 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye Sempozyumu"na katıldı.

Üniversite bünyesindeki Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda konuşan Kaya, Türkiye'de köklü değişimleri gerçekleştiren siyasal bir hareket olarak daima ülkenin gelişmesi ve kalkınmasını amaçladıklarını belirtti.

Uzun dönem tarih sahnesinde gücünü koruyan büyük bir medeniyetin mirasçıları olarak bugün yeniden dirilişin sancılarını ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Kaya, 2000'li yıllarda gerçekleştirdikleri büyük atılımlarla Türkiye'nin büyük bir itibar kazandığını ve uluslararası arenada da güçlü bir oyuncu haline geldiğini vurguladı.

- "AK Parti baskı ve sömürü çarkını bozdu"

Hür ve bağımsız bir ülke olarak attıkları her adımın hareket alanı kalmayan vesayet odaklarını daha da kaygılandırdığını aktaran Kaya, şunları söyledi:

"Onlarca yıldır bu topraklarda hüküm süren baskı ve sömürü çarkını bozan AK Parti, doğal olarak baskıcı ve dayatmacı zihniyeti de karşısında buldu. 2002 yılına kadar devam eden siyasi istikrarsızlıklar, 28 Şubat süreci ve o dönemde fırlatılan anayasa kitapçığı, antidemokratik yönetim biçimleri, Türkiye'nin toparlanmasının önündeki en büyük engeller olarak duruyordu. Vesayet rejimlerinin millete söz hakkı tanımadığı, toplum mühendisliğinin siyaseti dizayn etmeye kalkıştığı bir dönemde ekonomik kalkınma ve toplumun refahını arttırmadan da doğal olarak söz etmek mümkün olmadı. 2001 kriziyle tavan yapan ekonomik ve siyasi çöküş, 'bin yıl sürecek' denilen 28 Şubat dönemi, 2002'de aziz milletimizin gerçekleştirdiği sessiz devrimle son buldu."

Bu devrimin AK Parti'nin seçimleri kazanmasıyla öyle kolayca gerçekleşmediğine işaret eden Kaya, " 'Seçimi kazansa bile hükümeti kurdurmazlar' diyenler, okuduğu bir şiir yüzünden Sayın Cumhurbaşkanımızı hapse atarak, 'siyasi hayatı bitti, artık muhtar bile olamaz' diyenler, ilk günden itibaren bu milletin iradesinin ülke yönetimine, devlet aklına yansımasını engellemek için büyük bir çaba içinde oldular." diye konuştu.

- "Cumhurbaşkanı Erdoğan zulme boğun eğmedi"

Bakan Kaya, milletin her zaman Cumhurbaşkanı ve iradesine canı pahasına sahip çıktığını vurgulayarak, köklü değişimin lideri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi dehası, cesareti, feraseti ve dirayetiyle milletin gönlünde taht kurduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiçbir zaman haksızlık, sömürü ve zulme boyun eğmediğini, tüm yeryüzü mazlumlarının umudu olduğunu anlatan Kaya, "Siyasi alanda büyük bir değişime öncülük eden Cumhurbaşkanımız, güç odakları yerine milletiyle kurduğu ittifak sayesinde dünya siyasetine de aslında yeni bir bakış ve yeni bir duruş kazandırmıştır. Mazlum milletlere öz güven aşılamıştır." dedi.

"15 Temmuz siyasi tarihimiz açısından gerçekten çok önemli bir milat oldu. 16 Nisan referandumu bunun en önemli sonucudur. Kalıcı siyasi iktidarın sağlanması bakımından 16 Nisan son derece önemli bir referandumdur." diyen Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanlığı'na yeniden seçilmesinin "Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" için atılan ilk adım olduğunu kaydetti.

- "Millet yeni Türkiye'nin ruhunu 15 Temmuz'da ortaya koydu"

Milletle artık yeniden bir şahlanış ve inşa döneminde bulunduklarını bildiren Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni Türkiye'nin ruhunu 15 Temmuz'da milletimiz ortaya koydu. 16 Nisan'da da milletimiz yeni Türkiye'nin yönetim biçimi konusundaki kararı verdi. Yaklaşık 15 yıldır ülkeyi yönetme vazifesini üstlenmiş bir parti olarak yeni dönemin mimarisini belirleme sorumluluğu da bizim üzerimizde. Bu noktada demokratik kazanımlarımızı her zaman daha iyi ileriye taşımak, kalkınma anlamında büyük hamlelerle bu sorumluluğu fiiliyata dökme sürecinde atacağımız adımlar, ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yakışır bir alt yapıda hazırlamak için çok önemli nitelik taşıyacak. Özellikle söz konusu bu hedeflerimiz doğrultusunda anayasa değişikliği paketini, milletvekili seçilme yaşını 18'e indiren maddesi, ülkemizin gençlerinin karar alma mekanizmalarında yer alması açısından son derece önemli. Gençlerimiz artık karar alma mekanizmalarına aktif şekilde katılacak ve siyasette çok daha fazla söz sahibi olacak."

(Sürecek)