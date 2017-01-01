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"7'ncilik hedefine ulaştık"

25 Mayıs 2017 Perşembe, 15:30
"7'ncilik hedefine ulaştık"


MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'un teknik direktörü Okan Buruk, son 7 haftada elde ettikleri başarılı sonuçlarla ligdeki hedeflerine ulaştıklarını belirtti.

Akhisar Belediyespor, ligin 33. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını, teknik direktör Buruk yönetiminde Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde sürdürüyor.

Aytemiz Alanyaspor maçında dizine darbe alan Mustafa Yumlu ve izinli Olcan Adın çalışmaya katılmadı.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Buruk, ligde 26. haftadan itibaren aldıkları galibiyetlerin önemini vurgulayarak, "Son 7 maçlık periyottaki 6 galibiyet, hem attığımız gol sayısı hem de son 5 maçta yediğimiz 1 gol, bunların hepsi bizim için çok önemli ve değerli veriler. Sıralamadaki yedincilik hedefimize şu anda ulaştık. İyi giden çizgimizi devam ettirmek istiyoruz. Son iki maçta karşılaşacağımız Konyaspor ve Karabükspor, tabii ki ligin iyi takımlarından. Son iki maçı da aynı şekilde kazanarak bitirmek istiyoruz ve bunun için hazırlıklarımız devam ediyor. İnşallah aynı çizgimizi ligin sonuna kadar sürdürüp önümüzdeki seneye de bunu taşıyabiliriz." şeklinde konuştu.

Son haftalarda sahada uyumlu bir takım oluşturduklarını ifade eden Buruk, şunları kaydetti:

"Futbolcular oynamaktan büyük zevk alıyorlar. Bu da devamında hem galibiyeti ve golleri hem de maçların sonuna kadar aynı direnci getiriyor. Çok iyi hücumcularımız var ama çok iyi savunmacılarımız da var. İnşallah, önümüzdeki seneye de bu kadroyu taşıyıp aynı başarıyı devam ettirmek istiyoruz."

Akhisar Belediyespor, Süper Lig'deki 26. hafta maçları öncesinde teknik direktörlük görevine getirilen Okan Buruk yönetiminde, 15'incilikten 7'nciliğe yükseldi.

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